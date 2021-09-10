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    • Memurlar
    • 10.09.2021 11:15
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    • 10.09.2021 11:15
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    Batman Üniversitesi 9 öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Batman Üniversitesi 9 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Batman Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

    Batman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 9 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Batman Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvuru tarihi ve yeri
    1- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür.
    2- Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adaylar Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvuru evrakları ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.
    3- Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memurlar Batman Üniversitesi 9 öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı
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