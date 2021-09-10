27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sözlü mülakat sonuçları hangi tarihte belli olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Polislik kariyeri hedefleyenler 8 bin polis alımı yapılacağını duyunca heyecanlanmış, başvurularını yapmış ve sınava katılmıştı. Peki POMEM sözlü mülakat sonuçlarının tarihi ile ilgili açıklama geldi mi?
POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM sözlü mülakat sonuçlarının en geç 19 Eylül Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor. Polislik sonuçları değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak.Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden ilan edilecek.
27. DÖNEM POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.