2500 Jandarma Uzman Erbaş alımı yapılacak! Jandarma komando asayiş alımı başvuru ne zaman?

2021 yılında 2500 kadroluk Jandarma uzman erbaş alımı başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Sözleşmeli olarak alımı gerçekleştirilecek olan uzman erbaş alımı (komando asayiş) binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında Jandarma Genel Komutanlığı, 3.770'i Jandarma (Komando-Asayiş),925'i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli),265'i Muhabere, 14'ü At Bakıcısı, 13'ü Bot Serdümeni, 10'u Havacılık, 3'ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 kişilik Jandarma Uzman Erbaş alımı yapmıştı. Peki 2500 Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman? Jandarma komando asayiş alımı başvuruları hangi tarihte, şartları neler?
2500 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?
Jandarma uzman erbaş alımı için başvurular henüz duyurulmadı. Başvuru ilanı yayımlandığında başvurular yalnızca "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden ''Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından alınacak.
JANDARMA KOMANDO ASAYİŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
T.C vatandaşı ile erkek aday olmak,
Başvuruda bulunacak kişilerin mezuniyet şartlarına uygun olması (Asayiş-Komando),
En az lise mezuniyeti aranıyor. Bunun yanı sıra ön lisans ve lisans bölümleri'nin tamamı başvuru yapabilir.
Nüfus kaydına göre 1 Ocak itibari ile 20 yaşından gün almak ve 27 yaşını doldurmamak,
Askerlik görevini yaparken ''Askerliğe elverişli değildir'' raporuna sahip olarak terhis edilmemiş olmak,
Sözleşmeli er ve erbaşlardan en az 3 yıl görev yapmış olması şarttır. Dolayısı ile 29 yaşını doldurmamış olmak,
Seçme sınavlarını başarılı bir şekilde seçmek ve sevk edildikleri hastaneden ''Uzman Erbaş Olur'' kayıtlı sağlık kurulu raporu almak.
Yukarıda jandarma uzman erbaş başvuru şartları yer almaktadır. Askeri alımlar anlık olarak sunulacaktır.