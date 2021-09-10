2500 Jandarma Uzman Erbaş alımı yapılacak! Jandarma komando asayiş alımı başvuru ne zaman?

2500 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Jandarma uzman erbaş alımı için başvurular henüz duyurulmadı. Başvuru ilanı yayımlandığında başvurular yalnızca "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden ''Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından alınacak.

JANDARMA KOMANDO ASAYİŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

T.C vatandaşı ile erkek aday olmak,

Başvuruda bulunacak kişilerin mezuniyet şartlarına uygun olması (Asayiş-Komando),

En az lise mezuniyeti aranıyor. Bunun yanı sıra ön lisans ve lisans bölümleri'nin tamamı başvuru yapabilir.

Nüfus kaydına göre 1 Ocak itibari ile 20 yaşından gün almak ve 27 yaşını doldurmamak,