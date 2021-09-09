Sağlık Bakanlığı atama ne zaman yapılacak 2021? Sağlık personeli atama başvuruları başladı mı? Kaç sağlık personeli atanacak?

2021 sağlıkçı atamaları için Fahrettin Koca çok sayıda ve çeşitli branşlarda olacağını da eklemişti. Bakan Koca bugün Twitter adresinde yaptığı açıklamanın ardından gözler 2021 sağlık personeli ataması haberlerine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı atama ne zaman? Sağlık personeli atama başvuruları ne zaman yapılacak? Kaç sağlık personeli atanacak? İşte detaylar!
2021 SAĞLIK ÇALIŞANI ATAMASI NE ZAMAN?
Sağlık bölümünü bitiren ve devlet kadrosuna atanmak için bekleyen binlerce sağlık çalışanı atama bekliyor. Pandemi döneminin başında meydana gelen sağlık çalışanı açığı karşısında Sağlık Bakanlığı binlerce personel alımı yapmıştı. Binlerce sağlık çalışanı 2021 yılı için Eylül ayında sağlıkçı ataması bekliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün yaptığı açıklama akıllara ''Sağlıkçı ataması mı yapılacak?'' sorusunu getirdi. Sağlık çalışanı ataması ile ilgili net bilgi bugün saat 18.00'de Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla belli olacağı tahmin ediliyor.
HANGİ BRANŞLARDA SAĞLIKÇI ATAMASI OLACAK?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan Sağlık Personeli alımı için heyecanlı bekleyiş sürerken ''Hangi branşlarda sağlık ataması yapılacak?'' sorusu akıllara geldi. Binlerce sağlık çalışanı çeşitli alanlarda atama bekliyor. İşte sağlık ataması olması beklenen branşlar:
Hemşire,
Ebe
Sağlık Teknikeri/Teknisyeni
Psikolog,
Sosyal Çalışmacı,
Biyolog,
Odyolog,
Çocuk Gelişimcisi,
Diyetisyen,
Fizyoterapist,
İş ve Uğraşı Terapisti,
Dil ve Konuşma Terapisti,
Perfüzyonist,
Sağlık Fizikçisi.
En son sağlık çalışanı ataması 2020 yılının Kasım ve 2021 Ocak ayında yapıldı. Yaklaşık 30 bin sağlıkçı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere atandı.