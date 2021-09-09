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    • Memurlar
    • 09.09.2021 17:50
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    • 09.09.2021 17:52
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    Sağlık Bakanlığı atama ne zaman yapılacak 2021? Sağlık personeli atama başvuruları başladı mı? Kaç sağlık personeli atanacak?

    Sağlık Bakanlığı atamaları hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde ilk defa ve yeniden atama başvuruları hakkında açıklama yapıldı ve başvurular 8 Eylül'den itibaren alınmaya başlandı. Bu kapsamda 2021 Sağlık Bakanlığı 2. dönem atama kura çekilişleri başvuru şartları açıklandı. 2021 sağlıkçı atamaları için Fahrettin Koca çok sayıda ve çeşitli branşlarda olacağını da eklemişti. Bakan Koca bugün Twitter adresinde yaptığı açıklamanın ardından gözler 2021 sağlık personeli ataması haberlerine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı atama ne zaman? Sağlık personeli atama başvuruları ne zaman yapılacak? Kaç sağlık personeli atanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı atama ne zaman yapılacak 2021?

    2021 sağlıkçı atamaları için Fahrettin Koca çok sayıda ve çeşitli branşlarda olacağını da eklemişti. Bakan Koca bugün Twitter adresinde yaptığı açıklamanın ardından gözler 2021 sağlık personeli ataması haberlerine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı atama ne zaman? Sağlık personeli atama başvuruları ne zaman yapılacak? Kaç sağlık personeli atanacak? İşte detaylar!

    2021 SAĞLIK ÇALIŞANI ATAMASI NE ZAMAN?

    Sağlık bölümünü bitiren ve devlet kadrosuna atanmak için bekleyen binlerce sağlık çalışanı atama bekliyor. Pandemi döneminin başında meydana gelen sağlık çalışanı açığı karşısında Sağlık Bakanlığı binlerce personel alımı yapmıştı. Binlerce sağlık çalışanı 2021 yılı için Eylül ayında sağlıkçı ataması bekliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün yaptığı açıklama akıllara ''Sağlıkçı ataması mı yapılacak?'' sorusunu getirdi. Sağlık çalışanı ataması ile ilgili net bilgi bugün saat 18.00'de Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla belli olacağı tahmin ediliyor.

    HANGİ BRANŞLARDA SAĞLIKÇI ATAMASI OLACAK?

    Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan Sağlık Personeli alımı için heyecanlı bekleyiş sürerken ''Hangi branşlarda sağlık ataması yapılacak?'' sorusu akıllara geldi. Binlerce sağlık çalışanı çeşitli alanlarda atama bekliyor. İşte sağlık ataması olması beklenen branşlar:

    Hemşire,

    Ebe

    Sağlık Teknikeri/Teknisyeni

    Psikolog,

    Sosyal Çalışmacı,

    Biyolog,

    Odyolog,

    Çocuk Gelişimcisi,

    Diyetisyen,

    Fizyoterapist,

    İş ve Uğraşı Terapisti,

    Dil ve Konuşma Terapisti,

    Perfüzyonist,

    Sağlık Fizikçisi.

    En son sağlık çalışanı ataması 2020 yılının Kasım ve 2021 Ocak ayında yapıldı. Yaklaşık 30 bin sağlıkçı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere atandı.

        SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        İlanda yer alan "2021 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne göre, PBS üzerinden başvurular 8 Eylül Çarşamba gününden 14 Eylül Salı saat 18.00'e kadar yapılacak.

        Başvuru değerlendirme sonuçları 22 Eylül Çarşamba günü PBS üzerinden ilan edilecek. İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 22 Eylül Çarşamba gününden 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 29 Eylül Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak.

        Kura çekimi 30 Eylül Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

        1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

        2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

        3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

        4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

        5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 14 Eylül 2021 Salı günü saat 18:00'e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

        6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

        7) 5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun'un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)
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