Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 14 geçici işçi alımı yapacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 14 geçici işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak işçilerin 30 günden az süreli ve yılda toplam 90 günü geçmemek üzere iki dönem halinde çalışmak üzere alınacağı açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi geçici işçi alım ilanı başvurusu için bilgiler

GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR

1. Sadece erkek adaylar başvurabilirler.

2. Başvuru yapanların T.C. vatandaşı ve en az ilköğretim okulu mezunu (ilkokul mezunu dâhil) olmaları gerekir.

3. Alınacak geçici işçiler Üniversitemize bağlı birimlerde temizlik ve çevre düzenlemesi ile ilgili işlerde istihdam edilecektir.

4. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılır, işe alınma işlemleri iptal edilir.

5. İlan başvurusu kabul edilen işçilerin sayısı alınacak personellerin 4 katından (56 kişi) fazla olması durumunda 21.09.2021 Salı günü saat 10.00 da noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır.

6. Emekli, öğrenci, iş akdi askıda olanlar ve adli sicil kaydı olan adaylar bu alım için başvuru yapamazlar.

7. İlan şartlarına uyan ve müracaatları kabul edilen adayların tamamı üzerinden 22 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 10:00'da Üniversitemiz Fener Mahallesi Zihni Derin Yerleşkesi ihale salonunda mülakat yapılacaktır.

8. Noter kurası sonucunda belirlenen asil ve yedek adaylardan istenilecek belgeler ile mülakata katılmaya hak kazananların listesi, mülakat yeri ve tarihi ayrıca konu ile diğer duyurular (www.erdogan.edu.tr) adresinde ilan edilecek olup TEBLİGAT MAHİYETİNDE YAYINLANACAKTIR. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

9. Mülakata katılmayan aday kendiliğinden elenmiş sayılır.

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