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    • Memurlar
    • 09.09.2021 08:40
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    • 09.09.2021 08:44
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    2021 Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı kura başvuru şartları nelerdir?

    Sağlık Bakanlığı İlk defa ve yeniden atama kurası başvuruları için detayları içeren kılavuzuu yayımladı. İlk defa ve yeniden atama için kura başvurular Personel Bilgi Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla yapılacak. Başvuruda bulunacak binlerce aday "Sağlık Bakanlığı İlk defa ve yeniden atama kurası başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı kura başvuru şartları nelerdir? " sorularına yanıt arıyor. İşte 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar...

    takvim.com.tr
    2021 Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası ne zaman?

    2021 yılında Sağlık Bakanlığı'na ilk defa ve ya yeniden yapılacak atamalar için başvuru şartları belli oldu. Sağlık Bakanlığı yayımladığı kılavuz ile atama takvimini duyurdu. Başvurular Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet sistemi aracılığı ile gerçekleştirilecek. Peki 2021 Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı kura başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı atama takvimi ve diğer tüm detaylar...

    2021 SAĞLIK BAKANLIĞI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI NE ZAMAN?

    Atama kurası için başvurular 8 -14 Eylül tarihleri arasında saat 18.00'e kadar e- devlet sisteminden alınacak. Başvuru değerlendirme sonuçları da 22 Eylül Çarşamba günü ilan edilecek. Başvuruları reddedilenlerin itirazları ise 22 - 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları da 29 Eylül Çarşamba duyurulacak.

    SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    İlk defa ve yeniden arama kura çekilişleri 30 Eylül günü https://yhgm.saglik.gov.tr adresinden açıklanan yer ve saatte yapılacak.

    Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

    NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

    Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacak.

    Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 15 Eylül 2021 Çarşamba – 27 Eylül 2021 Pazartesi saat 18:00'e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.

    DİKKAT!

    Kura sonucunda herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren 1 yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklar.

        SAĞLIK BAKANLIĞI KURA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

        2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

        3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

        4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

        5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 14 Eylül 2021 Salı günü saat 18:00'e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

        6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

        7) 5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun'un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)
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