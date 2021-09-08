Diyanet İşleri Başkanlığı 30 personel alımı yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 30 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin prodüktör, kameraman, montajcı vs. gibi alanlarda istihdam edileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı personel alım ilanı başvurusu için bilgiler

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Öğrenim durumuna göre 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 veya KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

3. Spiker unvanına başvuru yapacak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye sahip olmak,

4. Unvanlara göre aşağıdaki tabloda belirtilen yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden/programlarından mezun olmak.

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