2021 GSB son dakika duyurular: GSB 4 bin 346 işçi personel alımı kura çekimi ne zaman? GSB kura çekimi canlı izleme linki

GSB 2021 yılında İŞKUR aracılığı ile toplamda 4 bin 346 işçi personel alımı yapacak. Binlerce kişi bakanlığın açık güvenlik ve temizlik görevlisi kadrolarına girebilmek için başvurularını tamamladı. Gözler ise kura çekimlerine çevrildi. GSB işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak. Peki GSB 4 bin 346 işçi personel alımı kura çekimi ne zaman? İşte GSB son dakika duyurular ve kura çekimi canlı izleme linki...

GSB 4 BİN 346 İŞÇİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na kadın ve erkek adaylardan Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak. Adayların en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olması isteniyor. İŞKUR'un düzenleyeceği kura çekimi 15 Eylül Çarşamba günü yapılacak.

Kuranın yapılacağı yer ise henüz açıklanmadı. Noter huzurunda çekilecek kura çekiminin yapılacağı yer ilerleyen günlerde Bakanlık tarafından duyurulacak.