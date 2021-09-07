Resmen belli oldu! İŞKUR belediye 60 yaş kamu personeli alımı başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR belediye personel alımı ilanları...

Kamuya personeli alımı kapsamında belediyeler ve kamu kurumları İŞKUR resmi sayfası üzerinden personel alımları yapmaya devam ediyor. Son yayınlanan ilanda 2 değişik belediye kurumuna toplamda 7 personel alımı gerçekleştirileceği açıklandı. Güncel bilgilere bakıldığında ülkemizde toplam belediye adedi 1397 tanedir. Belediyelerin alımları belirli Aralıklarda yapılmaktadır. Belediyede memur olmak amacıyla iki değişik yol vardır. Bunlar Sözleşmeli personel alımı ve Kadrolu personel alımıdır. İşte İŞKUR belediye personel alımı ilanları...
Çilimli Belediyesi İlanı
Yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde hizmet etmek üzere 6 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamada alınacak 6 kişinin Su Hazırlama İşçisi olduğu belirtildi.
Ayvacık Belediyesi İlanı
Bünyesinde hizmet etmek üzere 1 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamada alınacak 1 kişinin Kamyon Şoförü olduğu belirtildi.
Başvuru Şekli ve Yeri
Başvuru yapmak isteyen adaylar için başvurular İŞKUR resmi internet adresine girdikten sonra T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak bana uygun iş ilanları kısmından başvuru yapabileceklerdir. Başvurular alo 170 hattı üzerinden veya ilin bulunduğu il şubeliklerine yapıla bilecektir.
Başvuru Şartları
Çilimli Belediyesi
Askerliğini fiilen yapmış veya muaf, erkek ve bayanlar için en az 18 yaşında olma ve en fazla yaş şartı olarak en fazla 60 yaş şartı aranmaktadır.
En az okuryazar olma en fazla lise ve dengi okullardan mezun olma şartları aranmaktadır.
Ayvacık Belediyesi
Başvuru yapacak bireyin erkek olması en az 18 yaşında olması şartları aranmaktadır.
Belirtilen ilanlarda ikamet şartı aranmaktadır.