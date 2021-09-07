Resmen açıklandı! İŞKUR belediye 60 yaş kamu personeli alımı başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR belediye personel alımı ilanları...

Başvuru Şekli ve Yeri

Başvuru yapmak isteyen adaylar için başvurular İŞKUR resmi internet adresine girdikten sonra T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak bana uygun iş ilanları kısmından başvuru yapabileceklerdir. Başvurular alo 170 hattı üzerinden veya ilin bulunduğu il şubeliklerine yapıla bilecektir.

Başvuru Şartları

Çilimli Belediyesi

Askerliğini fiilen yapmış veya muaf, erkek ve bayanlar için en az 18 yaşında olma ve en fazla yaş şartı olarak en fazla 60 yaş şartı aranmaktadır.

En az okuryazar olma en fazla lise ve dengi okullardan mezun olma şartları aranmaktadır.

Ayvacık Belediyesi

Başvuru yapacak bireyin erkek olması en az 18 yaşında olması şartları aranmaktadır.

Belirtilen ilanlarda ikamet şartı aranmaktadır.