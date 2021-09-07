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    • Memurlar
    • 07.09.2021 12:36
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    • 07.09.2021 12:36
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    Resmen açıklandı! İŞKUR belediye 60 yaş kamu personeli alımı başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR belediye personel alımı ilanları...

    Kamuya personeli alımı kapsamında belediyeler ve kamu kurumları İŞKUR resmi sayfası üzerinden personel alımları yapmaya devam ediyor. Son yayınlanan ilanda 2 değişik belediye kurumuna toplamda 7 personel alımı gerçekleştirileceği açıklandı. Güncel bilgilere bakıldığında ülkemizde toplam belediye adedi 1397 tanedir. Belediyelerin alımları belirli Aralıklarda yapılmaktadır. Belediyede memur olmak amacıyla iki değişik yol vardır. Bunlar Sözleşmeli personel alımı ve Kadrolu personel alımıdır. İşte İŞKUR belediye personel alımı ilanları...

    takvim.com.tr
    İŞKUR belediye 60 yaş kamu personeli alımı

    Kamu kurumları bünyelerine işçi alımı ilanları sürat kesmeden yayınlanmaya devam ediyor. Çalışmak isteyen şahıslar amacıyla İŞKUR üzerinden ilanlar kamuoyuna paylaşılmaya ve kamu personeli alımı gerçekleştirilmeye devam ediyor. İşte en az 60 yaş sınırlı ilan.

    Çilimli Belediyesi İlanı

    Yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde hizmet etmek üzere 6 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamada alınacak 6 kişinin Su Hazırlama İşçisi olduğu belirtildi.

    Ayvacık Belediyesi İlanı

    Bünyesinde hizmet etmek üzere 1 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamada alınacak 1 kişinin Kamyon Şoförü olduğu belirtildi.

    Başvuru Şekli ve Yeri

    Başvuru yapmak isteyen adaylar için başvurular İŞKUR resmi internet adresine girdikten sonra T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak bana uygun iş ilanları kısmından başvuru yapabileceklerdir. Başvurular alo 170 hattı üzerinden veya ilin bulunduğu il şubeliklerine yapıla bilecektir.

    Başvuru Şartları

    Çilimli Belediyesi

    Askerliğini fiilen yapmış veya muaf, erkek ve bayanlar için en az 18 yaşında olma ve en fazla yaş şartı olarak en fazla 60 yaş şartı aranmaktadır.
    En az okuryazar olma en fazla lise ve dengi okullardan mezun olma şartları aranmaktadır.

    Ayvacık Belediyesi

    Başvuru yapacak bireyin erkek olması en az 18 yaşında olması şartları aranmaktadır.

    Belirtilen ilanlarda ikamet şartı aranmaktadır.

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        Haberler Memurlar Resmen açıklandı! İŞKUR belediye 60 yaş kamu personeli alımı başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR belediye personel alımı ilanları...
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