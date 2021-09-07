İŞKUR DSİ kura sonuçları açıklandı mı son dakika? DSİ 5.6.7.9.11.18 Bölge Müdürlüğü kura sonuçları isim listesi!

DSİ Genel Müdürlüğü, on binlerce aday arasından en az lise mezunu 2 bin 5 personel alacak. İŞKUR tarafından yayınlanan DSİ işçi alımı ilanına başvuru yapanlar şimdi gözlerini kura çekimi sonuçlarına çevirdi. Peki İŞKUR 2021 DSİ 5.6.7.9.11.18 bölge müdürlüğü kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? Devlet Su İşleri işçi alımı sonuçları isim listesi yayımlandı mı? Nihai aday ne demek? İşte Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ) yapılacak 2.005 işçi alımı için kura sonuçlar hakkında son gelişmeler...
DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DSİ işçi alımı için 6 Eylül'de saat 10:00'da noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura sonuçları ise henüz açıklanmadı, ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı da henüz belli değil. Kurum sonuç tarihi ile ilgili bir açıklamada bulunduğunda haberimizde son gelişmleri paylaşacağız. Öte yanda kurada belirlenen adaylar, Bölge Müdürlükleri'nin internet sitesinde ilan edilecek.
DSİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
2021 yılında İŞKUR aracılığıyla DSİ Bölge Müdürlüklerine alımı yapılacak olan daimi personeller ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.
DSİ SÖZLÜ VE YAZILI SINAV NE ZAMAN YAPILCAK?
DSİ kura çekimi sonucunun açıklanmasının ardından adaylar sözlü ve yazılı sınava girecek. Kura çekimi sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü ve yazılı sınavın ne zaman yapılacağına dair yeni gelişmeleri bizi takip ederek öğrenebilecek.
4 AY DENEME SÜRESİ
İşçi alımı yapılacak tüm pozisyonların deneme süresi dört ay olarak belirlendi. Kabul edilen işçilerin arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacak olup neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecek.