Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 07.09.2021 09:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.09.2021 09:02
    ABONE OL

    İŞKUR Devlet Su İşleri işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir? 2021 DSİ işçi alımı isim listesi sorgulama ekranı!

    DSİ Genel Müdürlüğü, on binlerce aday arasından en az lise mezunu 2 bin 5 personel alacak. İŞKUR tarafından yayınlanan DSİ işçi alımı ilanına başvuru yapanlar şimdi gözlerini kura çekimi sonuçlarına çevirdi. Peki İŞKUR 2021 DSİ 5.6.7.9.11.18 bölge müdürlüğü kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? Devlet Su İşleri işçi alımı sonuçları isim listesi yayımlandı mı? Nihai aday ne demek? İşte Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ) yapılacak 2.005 işçi alımı için kura sonuçlar hakkında son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    İŞKUR Devlet Su İşleri işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir? 2021 DSİ işçi alımı isim listesi sorgulama ekranı!

    İŞKUR DSİ toplam 2.005 işçi alımı için 23-27 Ağustos tarihlerinde başvurular alınmıştı. 2021 yılı DSİ personel alımı için yayımlanan duyuruya göre DSİ Genel Müdürlüğü bünyesine yeni Operatör, Şoför, (Ağır vasıta), Bakımcı Yağcı, Ambar İşçisi, Usta, Akaryakıtçı, Sondaj işçisi, Kompresör Operatörü, Vinç operatörü, Laborant, Laborant Yardımcısı, Topoğraf, Hidrolog, Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Teknisyen, Bekçi alımı yapılacak. Kura çekimi 6 Eylül'de yapıldı. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav gerçekleştirilecek. Peki İŞKUR 2021 DSİ 5.6.7.9.11.18 bölge müdürlüğü kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? Devlet Su İşleri işçi alımı sonuçları isim listesi yayımlandı mı?

    DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    DSİ işçi alımı için 6 Eylül'de saat 10:00'da noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura sonuçları ise henüz açıklanmadı, ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı da henüz belli değil. Kurum sonuç tarihi ile ilgili bir açıklamada bulunduğunda haberimizde son gelişmleri paylaşacağız. Öte yanda kurada belirlenen adaylar, Bölge Müdürlükleri'nin internet sitesinde ilan edilecek.

    DSİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    2021 yılında İŞKUR aracılığıyla DSİ Bölge Müdürlüklerine alımı yapılacak olan daimi personeller ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.

    DSİ SÖZLÜ VE YAZILI SINAV NE ZAMAN YAPILCAK?

    DSİ kura çekimi sonucunun açıklanmasının ardından adaylar sözlü ve yazılı sınava girecek. Kura çekimi sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü ve yazılı sınavın ne zaman yapılacağına dair yeni gelişmeleri bizi takip ederek öğrenebilecek.

    4 AY DENEME SÜRESİ

    İşçi alımı yapılacak tüm pozisyonların deneme süresi dört ay olarak belirlendi. Kabul edilen işçilerin arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacak olup neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecek.

        NİHAİ ADAY LİSTESİ NE DEMEK?

        Bir ilana başvuru yapan ve kuraya girmeye hak kazanan adayların isim listesi nihai listedir. İŞKUR'dan yayımlanan nihai listeyi görüntüleyerek başvurunuzun kabul edilip edilmediğini, kura çekimine katılıp katılmadığınızı kontrol edebilirsiniz.

        DSİ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

        1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

        2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

        3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

        4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

        5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

        6) Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

        7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

        8) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

        9) Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

        10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

        11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

        12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

        13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

        14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

        13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

        14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dağ ilçelerinde çöp sorunu tarih oldu
        Haberler Memurlar İŞKUR Devlet Su İşleri işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir? 2021 DSİ işçi alımı isim listesi sorgulama ekranı!
            SON DAKİKA