İŞKUR Devlet Su İşleri işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir? 2021 DSİ işçi alımı isim listesi sorgulama ekranı!

İŞKUR DSİ toplam 2.005 işçi alımı için 23-27 Ağustos tarihlerinde başvurular alınmıştı. 2021 yılı DSİ personel alımı için yayımlanan duyuruya göre DSİ Genel Müdürlüğü bünyesine yeni Operatör, Şoför, (Ağır vasıta), Bakımcı Yağcı, Ambar İşçisi, Usta, Akaryakıtçı, Sondaj işçisi, Kompresör Operatörü, Vinç operatörü, Laborant, Laborant Yardımcısı, Topoğraf, Hidrolog, Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Teknisyen, Bekçi alımı yapılacak. Kura çekimi 6 Eylül'de yapıldı. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav gerçekleştirilecek. Peki İŞKUR 2021 DSİ 5.6.7.9.11.18 bölge müdürlüğü kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? Devlet Su İşleri işçi alımı sonuçları isim listesi yayımlandı mı?
DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DSİ işçi alımı için 6 Eylül'de saat 10:00'da noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura sonuçları ise henüz açıklanmadı, ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı da henüz belli değil. Kurum sonuç tarihi ile ilgili bir açıklamada bulunduğunda haberimizde son gelişmleri paylaşacağız. Öte yanda kurada belirlenen adaylar, Bölge Müdürlükleri'nin internet sitesinde ilan edilecek.
DSİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
2021 yılında İŞKUR aracılığıyla DSİ Bölge Müdürlüklerine alımı yapılacak olan daimi personeller ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.
DSİ SÖZLÜ VE YAZILI SINAV NE ZAMAN YAPILCAK?
DSİ kura çekimi sonucunun açıklanmasının ardından adaylar sözlü ve yazılı sınava girecek. Kura çekimi sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü ve yazılı sınavın ne zaman yapılacağına dair yeni gelişmeleri bizi takip ederek öğrenebilecek.
4 AY DENEME SÜRESİ
İşçi alımı yapılacak tüm pozisyonların deneme süresi dört ay olarak belirlendi. Kabul edilen işçilerin arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacak olup neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecek.