8 Eylül Kamu ilanları: Belediye, Bakanlık ve hastanelere en az ilkokul mezunu personel memur alımı başvuru şartları ve kadrolar

8 Eylül Kamu ilanları: Kamuya Eylül ayı memur ve personel alımları boş kadroları doldurmak ve personel ihtiyacını karşılamak adına kamu kurum ve kuruluşları, KPSS koşulsun ya da en az 60 KPSS puanı ile personel, memur ya da işçi alım ilanı yayınlamaya devam ediyor. Bu anlamda Belediye, Bakanlık ve Hastanelere en az ilköğretim mezunu personel memur alımı içn detaylar gelmeye başladı. Bu anlamda söz hususu kamu ilanları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan sayfası, ÖSYM Başkanlığı İŞKUR ve Resmi Gazete 'de yayımlandı. Yayımlanan ilanlar amacıyla başvurular alınmaya başladı.
7 Eylül
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
30 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK
SAĞLIK BAKANLIĞI
2021 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI
6 Eylül
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
20 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
ADALET BAKANLIĞI
8 SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALINACAKTIR
ADALET BAKANLIĞI
18 SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALINACAKTIR.
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
5 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
27 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
4 Eylül
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İPTAL İLANI
3 Eylül
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK