7 Eylül Kamu ilanları: Belediye, Bakanlık ve hastanelere en az ilkokul mezunu personel memur alımı başvuru şartları ve kadrolar

7 Eylül Kamu ilanları: Kamuya en az ilköğretim mezunları arasından personel memur ve işçi alımı yapılacak. Bugün yayımlanan kamu ilanlarına bakarsak yüzlerce personel ve memur alımı yapılacağı duyuruldu. Yayınlanan ilanlar ile kurumların ihtiyacına yönelik kadrolar ve kadrolara dair müracaat detayları açıklandı. En az ilköğretim mezunu adaylar arasından seçilecek amacıyla ise müracaat süreci devam ediyor. İşte Eylül 2021 Kamu ilanları...
7 Eylül
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
30 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK
SAĞLIK BAKANLIĞI
2021 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI
6 Eylül
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
20 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
ADALET BAKANLIĞI
8 SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALINACAKTIR
ADALET BAKANLIĞI
18 SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALINACAKTIR.
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
5 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
27 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
4 Eylül
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İPTAL İLANI
3 Eylül
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK