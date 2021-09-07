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    • Memurlar
    • 07.09.2021 11:55
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    • 07.09.2021 11:55
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    7 Eylül Kamu ilanları: Belediye, Bakanlık ve hastanelere en az ilkokul mezunu personel memur alımı başvuru şartları ve kadrolar

    7 Eylül Kamu ilanları: Kamuya Eylül ayı memur ve personel alımları boş kadroları doldurmak ve personel ihtiyacını karşılamak adına kamu kurum ve kuruluşları, KPSS koşulsun ya da en az 60 KPSS puanı ile personel, memur ya da işçi alım ilanı yayınlamaya devam ediyor. Bu anlamda Belediye, Bakanlık ve Hastanelere en az ilköğretim mezunu personel memur alımı içn detaylar gelmeye başladı. Bu anlamda söz hususu kamu ilanları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan sayfası, ÖSYM Başkanlığı İŞKUR ve Resmi Gazete 'de yayımlandı. Yayımlanan ilanlar amacıyla başvurular alınmaya başladı.

    takvim.com.tr
    Belediye, Bakanlık ve hastanelere en az ilkokul mezunu personel memur alımı...

    7 Eylül Kamu ilanları: Kamuya en az ilköğretim mezunları arasından personel memur ve işçi alımı yapılacak. Bugün yayımlanan kamu ilanlarına bakarsak yüzlerce personel ve memur alımı yapılacağı duyuruldu. Yayınlanan ilanlar ile kurumların ihtiyacına yönelik kadrolar ve kadrolara dair müracaat detayları açıklandı. En az ilköğretim mezunu adaylar arasından seçilecek amacıyla ise müracaat süreci devam ediyor. İşte Eylül 2021 Kamu ilanları...

    7 Eylül

    MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

    30 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK

    SAĞLIK BAKANLIĞI

    2021 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI

    6 Eylül

    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

    UŞAK ÜNİVERSİTESİ

    20 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

    ADALET BAKANLIĞI

    8 SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALINACAKTIR

    ADALET BAKANLIĞI

    18 SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALINACAKTIR.

    YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

    5 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

    ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

    25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

    GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

    4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

    27 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

    4 Eylül

    MERSİN ÜNİVERSİTESİ

    İPTAL İLANI

    3 Eylül

    BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        2 Eylül

        ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI

        4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

        40 KONTROLÖR ALACAK

        ÇARDAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 MEMUR ALACAK

        1 Eylül

        KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

        BAĞIMSIZ DENETÇİ ALIM İLANI

        YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU

        1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU

        5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

        1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

        EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        1 ÖĞRETİM ÜYESİ (PROFESÖR) ALACAK

        İŞKUR KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI

        Ankara Çankaya Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 17.09.2021

        Bilecik Osmaneli Belediyesi Memur Alım İlanı 24.09.2021

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Alım İlanı13.09.2021

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere İtfaiye Eri Alımı 01.10.2021

        TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 15.09.2021

        Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan Bağımsız Denetçilik Sınavı İlanı 27.09.2021

        Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığından Mütercim Tercüman Alımı 10.09.2021

        İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk De3fa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 15.10.2021

        Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından Personel Alımı İlanı 15.09.2021

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım 08.10.2021

        Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 01.10.2021

        Giresun Alucra Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 15.10.2021

        Adalet Bakanlığından Merkez Teşkilatı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 24.09.2021

        Çankırı Çardaklı Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 20.10.2021

        Sağlık Bakanlığından 2021 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLANI 14.09.2021

            KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

            İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde:

            - Türk vatandaşı olmak,

            - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

            - Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

            - Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş ya da muvazzaf askerlik hizmetini yapmış , ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

            - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

            İŞTE PERSONEL VE MEMUR ALIMI BAŞVURU LİNKLERİ

            https://kamuilan.sbb.gov.tr/

            https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/
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            Haberler Memurlar 7 Eylül Kamu ilanları: Belediye, Bakanlık ve hastanelere en az ilkokul mezunu personel memur alımı başvuru şartları ve kadrolar
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