Devlet Su İşleri (DSİ) İŞKUR aracılığıyla 2.005 işçi alımı yapılacağı bilgisini geçtiğimiz haftalarda resmi internet sitesi üzerinden duyurmuştu. Başvuruları 23-27 Ağustos tarihleri arasında alınan DSİ kura çekimi sonuçlarını merak ediyor. Peki, 7 Eylül DSİ kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR DSİ sözlü ve yazılı sınav ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
İŞKUR DSİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İŞKUR üzerinden yapılacak olan daimi kura çekimi 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Kura çekimi noter huzurunda yapılıyor. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
HANGİ ALANLARA ALIM YAPILIYOR?
Alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, topoğraf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda görev yapacak.
4 AY DENEME SÜRESİ
İşçi alımı yapılacak tüm pozisyonların deneme süresi dört ay olarak belirlendi. Kabul edilen işçilerin arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacak olup neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecek.