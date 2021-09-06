İŞKUR DSİ kura sonuçları: e-Şube İŞKUR Devlet Su İşleri kura çekimi ve DSİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?

DSİ kura çekimine dair araştırmalar özellikle bugün artışa geçti. İŞKUR aracılığıyla 2.005 işçi alımı yapacağını duyuran Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü başvuruları 23-27 Ağustos tarihleri arasında aldı. Başvurularını tamamlayan adaylar bugünlerde kura sonuçları hakkında araştırmalarını arttı. Peki, İŞKUR DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Devlet Su İşleri DSİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte kura çekimine dair merak edilenler...
İŞKUR DSİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İŞKUR üzerinden yapılacak olan daimi kura çekimi 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Kura çekimi noter huzurunda yapılıyor. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
HANGİ ALANLARA ALIM YAPILIYOR?
Alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, topoğraf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda görev yapacak.
4 AY DENEME SÜRESİ
İşçi alımı yapılacak tüm pozisyonların deneme süresi dört ay olarak belirlendi. Kabul edilen işçilerin arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacak olup neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecek.