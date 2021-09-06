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    • Memurlar
    • 06.09.2021 11:29
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    • 06.09.2021 11:29
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    İŞKUR DSİ kura sonuçları: e-Şube İŞKUR Devlet Su İşleri kura çekimi ve DSİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?

    Devlet Su İşleri tarafından yapılan son duyuruda 2.005 işçi alımı yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Başvuruları 23-27 Ağustos tarihleri arasında alınan DSİ kura çekiminin ne zaman yapılacağı başvuru yapan vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bu bağlamda DSİ kura sonuçları isim listesi arama motorları üzerinden sık sık araştırılıyor. Peki, İŞKUR DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Devlet Su İşleri DSİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte alımlara dair merak edilenler...

    İŞKUR DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

    DSİ kura çekimine dair araştırmalar özellikle bugün artışa geçti. İŞKUR aracılığıyla 2.005 işçi alımı yapacağını duyuran Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü başvuruları 23-27 Ağustos tarihleri arasında aldı. Başvurularını tamamlayan adaylar bugünlerde kura sonuçları hakkında araştırmalarını arttı. Peki, İŞKUR DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Devlet Su İşleri DSİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte kura çekimine dair merak edilenler...

    İŞKUR DSİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    İŞKUR üzerinden yapılacak olan daimi kura çekimi 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Kura çekimi noter huzurunda yapılıyor. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

    HANGİ ALANLARA ALIM YAPILIYOR?

    Alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, topoğraf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda görev yapacak.

    4 AY DENEME SÜRESİ

    İşçi alımı yapılacak tüm pozisyonların deneme süresi dört ay olarak belirlendi. Kabul edilen işçilerin arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacak olup neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecek.

        DSİ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI

        1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

        2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

        3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

        4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

        5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

        6) Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

        7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

        8) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

        9) Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

        10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

        11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

        12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

            13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

            14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

            15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.

            16) DSİ'ye ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir.
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            Haberler Memurlar İŞKUR DSİ kura sonuçları: e-Şube İŞKUR Devlet Su İşleri kura çekimi ve DSİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?
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