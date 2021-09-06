Adalet Bakanlığı 18 sözleşmeli mühendis alımı yapacak

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 18 sözleşmeli mühendis alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak mühendislerin yazılım, sistem mühendisi, network gibi alanlarda istihdam edileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Adalet Bakanlığı sözleşmeli mühendis alım ilanı başvurusu için bilgiler

Adaylar başvurularını 13/09/2021-24/09/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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