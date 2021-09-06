Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 06.09.2021 12:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.09.2021 12:35
    ABONE OL

    Adalet Bakanlığı 18 sözleşmeli mühendis alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Adalet Bakanlığı sözleşmeli mühendis alım ilanı dikkat çekti.

    Adalet Bakanlığı 18 sözleşmeli mühendis alımı yapacak

    Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 18 sözleşmeli mühendis alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak mühendislerin yazılım, sistem mühendisi, network gibi alanlarda istihdam edileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Adalet Bakanlığı sözleşmeli mühendis alım ilanı başvurusu için bilgiler
    Adaylar başvurularını 13/09/2021-24/09/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Afganistan’a geri döneceğiz
    Haberler Memurlar Adalet Bakanlığı 18 sözleşmeli mühendis alımı yapacak
        SON DAKİKA