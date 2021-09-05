KPSS ve ikamet şartsız İBB 6000 TL maaşla kadrolu personel alımı başvuru şartları nedir? İşte başvuru yeri ve şekli

İBB tarafından İŞKUR'da yayınlanan ilanda 6000 TL maaşla KPSS ve İkamet şartsız personel alımı yapılacağı açıklanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde lojistik destek merkezi, iştirakler dairesi başkanlığı, park ve bahçeler müdürlüğü, sosyal tesisleri gibi müdürlükler bünyesinde çalışmak istiyorum diyen vatandaşlarımız başvurularını oldukça kolay bir şekilde iş başvuru formu sayfasından gerçekleştirebilirler. Yapacak olduğunuz iş başvuruları kurumun insan kaynakları departmanına iletilmektedir. Şayet başvuru yaptığınız kadro ve pozisyonda personel açığı oluşması durumunda yaptığınız başvurular değerlendirilmeye alınmaktadır.
İBB personel alımı için başvuru süresi
Adaylar başvurularını 13 Eylül 2021 tarihin kadar (13 Eylül dahil) yapacaklardır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı için başvuru yeri ve şekli
Adaylar başvurularını https://kariyer.ibb.istanbul genel başvuru adresine yapabileceklerdir.
Elektrik Elektronik Mühendisi alımı için aranan nitelikler nelerdir?
Üniversitelerin Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
Vardiyalı çalışmaya engel hali olmamak.
Tercihen herhangi bir demiryolu projesinde çalışmış ve aşağıda sayılan alanlarda en az 5 yıl tecrübeli olmak.
Sahada test ve devreye alma tecrübesi olan, motor sürücüleri konusunda deneyim sahibi, motor güç hesapları yapıp kontrol edebilen, Sistem entegrasyon kabiliyetine sahip olmak.
Yurtiçi ve dışı seyahat engeli olmamak.
Yeraltı (tünel-metro) çalışmaya engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak.
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak.
Başvuru kılavuzu