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    • Memurlar
    • 05.09.2021 15:43
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    • 05.09.2021 15:43
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    İŞKUR MEK ve İEP 13 şehir personel alımı başvuru şartları nedir? Başvuru ekranı açıldı! Günlük 110 TL ödeme yapılıyor

    Günlük 110 TL ödeme yapılıyor! İşsizlere meslek öğretiliyor. İŞKUR MEK 13 şehir personel alımı başvuruları başladı. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımı ilanlarına göre meslek eğitim personel alımı yapıyor. Yayımlanan ilanda başvuru tarihi belirtilmemiştir. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden giriş yaptıktan sonra online olarak yapabileceklerdir. Veya 81 ilde bulunan İş Kurumu İl Müdürlükleri İle Hizmet Merkezlerine istedikleri zamanda başvuru yapabileceklerdir.

    takvim.com.tr
    İŞKUR MEK 13 şehir personel alımı başvuru ekranı açıldı

    Mesleki Eğitim Kursları 15 yaşını tamamlamış olmak şartı ile Farklı şehir ve unvanlarda personel alımı yapacağını ilan etti. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Meslek Eğitim Kurumu Adana, Aydın, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Muş, Kahramanmaraş, Malatya, Kırklareli, Sivas mersin ve Kütahya illerinde personel alımı yapıyor. Başvurularını İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden giriş yaptıktan sonra online olarak yapabileceklerdir.

    Başvuru Şartları;

    Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını doldurmuş olmak, mesleğin gerektirdiği uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak, emekli olmamak, iş ve meslek hizmetlerinden faydalanmak. Şartlarını taşıyan adaylara;

    Meslekli Eğitim Kurslarında yararlanabilecek giderler;

    İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurum tarafından karşılanacaktır. Genel sağlık sigortası primi, 2-5 yaş arası çocuğa sahip adaylar için 400 tl bakım desteği. Geleneksel mesleklerde 45 TL zaruri ödeme, İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara 35 TL zaruri ödeme, 0-15 arasında çocuğu olan mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 110 TL zaruri gider.

        Başvuru Şekli

        Yayımlanan ilanda başvuru tarihi belirtilmemiştir. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden giriş yaptıktan sonra online olarak yapabileceklerdir. Veya 81 ilde bulunan İş Kurumu İl Müdürlükleri İle Hizmet Merkezlerine istedikleri zamanda başvuru yapabileceklerdir.

        Adaylar başvurularını bu adresten yapması gerekiyor. Yeni sekmede açarak işlem yapabilirsiniz. Diğer şehirler çıktıkça sunuyoruz.

        https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx?ProgramTur=1

        İŞKUR MESLEK EĞİTİM KURSLARI (MEK) NEDİR?

        Mesleki Eğitim Kursları, İŞKUR tarafından çeşitli il ve ilçelerde sürekli güncellenen ve yenileri açılan, işsiz vatandaşlarımızın mesleki niteliklerinin arttırılması hedefi ile yapılan, özel politika gerektiren kişi ve kurumların işgücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan programın adıdır.

        Bu programda işsiz olan ve İŞKUR'a kayıtlı vatandaşlar seçtikleri bir alanda kurs alabilirler. İŞKUR, her 2-3 günde bir farklı il ve ilçelerde açılan kurs türlerini duyurur. Vatandaşlar duyurulan bu kurslardan biri seçebilir ve bu alanda bir süre kurs alabilir.

        Günde en fazla 8, haftada 6 gün, toplamda 160 fiili iş günü süren bu kurs boyunca vatandaşlar ödeme alırlar.
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        Haberler Memurlar İŞKUR MEK ve İEP 13 şehir personel alımı başvuru şartları nedir? Başvuru ekranı açıldı! Günlük 110 TL ödeme yapılıyor
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