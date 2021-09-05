İŞKUR anında duyurdu: 81 ilde 119.133 kişi anında işe alınacak! Bu ilanlara 20-47 yaş arası derhal başvurabilir!

20-47 yaş arası anında başvurabilir! İŞKUR anında duyurdu: 81 ilde 135 bin şahıs anında işe alınacak! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2021 yılının ilk 7 ayında 615 bin bireyi işe yerleştirdi. Fakat iş verenlerin talebinin bunun çok üstünde oldu. İŞKUR'un istatistik bülteninde Ocak-Temmuz döneminde iş verenler toplamda 941 bin açık iş talebinde bulundu. Başka bir söyleyişle bu sayıda bireyi işe alabilmek istediğini kuruma bildirdi. İş arayanlar aktif olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan Açık İş Pozisyonları bölümünden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle alakalı ilanları kolaylıkla inceleyebiliyor. Son olarak incelenen ilanlara göre, 119.133 bin açık iş pozisyonu bulunduğu görülüyor. İşte alım yapılacak olan sektörler ve meslekler...
İŞKUR'DA 135 BİN AÇIK İŞ BULUNUYOR
İşte en çok aranan meslek dalı ve açık iş sayısı:
Beden işçisi (Genel) 24845
Temizlik görevlisi 3446
Garson (Servis elemanı) 2422
Satış danışmanı/uzmanı 2181
Konfeksiyon işçisi 1891
Gazaltı kaynakçısı 1831
Makineci (Dikiş) 2381
NASIL BAŞVURULUYOR?
Özel sektörde acilen pek çok alanda işçi aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.