İBB KPSS ve ikamet şartsız 6000 TL maaşla kadrolu personel alımı başvuru şartları nedir? İşte başvuru yeri ve şekli

İŞKUR resmi internet sitesinde yayınlanan ilana göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi içeriğinde vazifelendirilmek üzere kadrolu 1 Mühendis alınacaktır. Alınacak personel devamlı işçi kadrosunda Elektrik Elektronik Mühendisi olarak vazife yapacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde lojistik destek merkezi, iştirakler dairesi başkanlığı, park ve bahçeler müdürlüğü, sosyal tesisleri gibi müdürlükler bünyesinde çalışmak istiyorum diyen vatandaşlarımız başvurularını oldukça kolay bir şekilde iş başvuru formu sayfasından gerçekleştirebilirler. İşte başvuru yeri ve şekli...
İBB personel alımı için başvuru süresi
Adaylar başvurularını 13 Eylül 2021 tarihin kadar (13 Eylül dahil) yapacaklardır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı için başvuru yeri ve şekli
Adaylar başvurularını https://kariyer.ibb.istanbul genel başvuru adresine yapabileceklerdir.
Elektrik Elektronik Mühendisi alımı için aranan nitelikler nelerdir?
Üniversitelerin Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
Vardiyalı çalışmaya engel hali olmamak.
Tercihen herhangi bir demiryolu projesinde çalışmış ve aşağıda sayılan alanlarda en az 5 yıl tecrübeli olmak.
Sahada test ve devreye alma tecrübesi olan, motor sürücüleri konusunda deneyim sahibi, motor güç hesapları yapıp kontrol edebilen, Sistem entegrasyon kabiliyetine sahip olmak.
Yurtiçi ve dışı seyahat engeli olmamak.
Yeraltı (tünel-metro) çalışmaya engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak.
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak.
Başvuru kılavuzu