İBB KPSS ve ikamet şartsız 6000 TL maaşla kadrolu personel alımı başvuru şartları nedir? İşte başvuru yeri ve şekli

Elektrik Elektronik Mühendisi alımı için aranan nitelikler nelerdir?

Üniversitelerin Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

Vardiyalı çalışmaya engel hali olmamak.

Tercihen herhangi bir demiryolu projesinde çalışmış ve aşağıda sayılan alanlarda en az 5 yıl tecrübeli olmak.

Sahada test ve devreye alma tecrübesi olan, motor sürücüleri konusunda deneyim sahibi, motor güç hesapları yapıp kontrol edebilen, Sistem entegrasyon kabiliyetine sahip olmak.

Yurtiçi ve dışı seyahat engeli olmamak.

Yeraltı (tünel-metro) çalışmaya engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak.

Başvuru kılavuzu