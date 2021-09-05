Bu ilanlara 20-47 yaş arası derhal başvurabilir! İŞKUR anında duyurdu: 81 ilde 119.133 kişi anında işe alınacak!

İş arayanların aradığı işi bulmasına vesilen olan İŞKUR'da yeni ilanlar yayımlandı. İŞKUR doğrultusundan Ağustos ayı sonlarında özel sektör doğrultusundan 119.133 işçi arandığı ifade edildi. Bu sene 615 bin bireyi işe yerleştiren kurumun ilanlarında 325 bin iş pozisyonu açıkta kaldı. Bu dönemde en çok açık iş isteği 435 bin 800 ile imalat sanayinden geldi. En çok satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi arandı. İŞKUR'un güncel bilgilerine göre, halen 119.133 üstünde işçi pozisyon bulunuyor. İş verenlerin en çok aradığı meslekler arasında vücut işçisi ve temizlik görevlisi gibi meslekler bulunuyor.
İŞKUR'DA 135 BİN AÇIK İŞ BULUNUYOR
İşte en çok aranan meslek dalı ve açık iş sayısı:
Beden işçisi (Genel) 24845
Temizlik görevlisi 3446
Garson (Servis elemanı) 2422
Satış danışmanı/uzmanı 2181
Konfeksiyon işçisi 1891
Gazaltı kaynakçısı 1831
Makineci (Dikiş) 2381
NASIL BAŞVURULUYOR?
Özel sektörde acilen pek çok alanda işçi aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.