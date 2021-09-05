Başvuru ekranı açıldı! İŞKUR MEK ve İEP 13 şehir personel alımı başvuru şartları nedir? Günlük 110 TL ödeme yapılıyor

İŞKUR MESLEK EĞİTİM KURSLARI (MEK) NEDİR?

Mesleki Eğitim Kursları, İŞKUR tarafından çeşitli il ve ilçelerde sürekli güncellenen ve yenileri açılan, işsiz vatandaşlarımızın mesleki niteliklerinin arttırılması hedefi ile yapılan, özel politika gerektiren kişi ve kurumların işgücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan programın adıdır.

Bu programda işsiz olan ve İŞKUR'a kayıtlı vatandaşlar seçtikleri bir alanda kurs alabilirler. İŞKUR, her 2-3 günde bir farklı il ve ilçelerde açılan kurs türlerini duyurur. Vatandaşlar duyurulan bu kurslardan biri seçebilir ve bu alanda bir süre kurs alabilir.

Günde en fazla 8, haftada 6 gün, toplamda 160 fiili iş günü süren bu kurs boyunca vatandaşlar ödeme alırlar.