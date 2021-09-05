Başvuru ekranı açıldı! İŞKUR MEK ve İEP 13 şehir personel alımı başvuru şartları nedir? Günlük 110 TL ödeme yapılıyor

Günlük 110 TL ödeme yapılıyor! İşsizlere meslek öğretiliyor. İŞKUR MEK 13 şehir personel alımı başvuruları başladı. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımı ilanlarına göre meslek eğitim personel alımı yapıyor. Yayımlanan ilanda başvuru tarihi belirtilmemiştir. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden giriş yaptıktan sonra online olarak yapabileceklerdir. Veya 81 ilde bulunan İş Kurumu İl Müdürlükleri İle Hizmet Merkezlerine istedikleri zamanda başvuru yapabileceklerdir.
Başvuru Şartları;
Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını doldurmuş olmak, mesleğin gerektirdiği uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak, emekli olmamak, iş ve meslek hizmetlerinden faydalanmak. Şartlarını taşıyan adaylara;
Meslekli Eğitim Kurslarında yararlanabilecek giderler;
İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurum tarafından karşılanacaktır. Genel sağlık sigortası primi, 2-5 yaş arası çocuğa sahip adaylar için 400 tl bakım desteği. Geleneksel mesleklerde 45 TL zaruri ödeme, İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara 35 TL zaruri ödeme, 0-15 arasında çocuğu olan mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 110 TL zaruri gider.