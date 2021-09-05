6 Eylül güncel kamu personel alımı ilanları ve kadrolar! 5.000 – 8.000 TL maaşla kamuda çalışacak elaman aranıyor!

5.000 – 8.000 TL maaşla kamu personel alımı başvuruları başladı. Devlet doğrultusundan alımlar kooperatif görevlisi, mühendis olarak yapılacak. Toplamda ise 37 şahıs alınacağı bilgi kapasitesi paylaşıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Birliği kamu personelince alınacak. Paylaşılan ilanda ise 2 değişik alanda 37 personele gereksinim duyuluyor. İşte 6 Eylül güncel kamu personel alımı ilanları ve kadrolar...