6 Eylül güncel kamu personel alımı ilanları ve kadrolar! 5.000 – 8.000 TL maaşla kamuda çalışacak elaman aranıyor!

5.000 – 8.000 TL maaşla kamu personel alımı başvuruları başladı. Devlet doğrultusundan alımlar kooperatif görevlisi, mühendis olarak yapılacak. Toplamda ise 37 şahıs alınacağı bilgi kapasitesi paylaşıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Birliği kamu personelince alınacak. Paylaşılan ilanda ise 2 değişik alanda 37 personele gereksinim duyuluyor. İşte 6 Eylül güncel kamu personel alımı ilanları ve kadrolar...
Başvuru Genel Şartları Neler?
Söz konusu iş ilanında belirli şartlar bulunuyor. Bu şartlarında temel olarak bazıları şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni hak noktasında kullanma engeli bulunmaması
30 yaşını tamamlamamış olmak
Başvuru sahibinin askerlikle ilişkisinin bulunmaması
Kamu haklarından mahrum olanlar başvuramaz
Görevini gerçekleştirmede herhangi bir engel teşkil edilmemesi
Kabul edilen kişilerin yurdun her yerinde çalışma sorunu olmaması
Hangi Şehirlerde Olacak?
Yukarıda belirttiğimiz gibi ilanda 37 kişinin alınacağı ve farklı şehirlerde çalışabileceği belirtiliyordu. Bunlara göre aşağıdaki şehirlerde çalışma ihtimalinin yüksek olması bekleniyor;