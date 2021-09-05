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    • Memurlar
    • 06.09.2021 08:49
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    • 06.09.2021 08:49
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    6 Eylül güncel kamu personel alımı ilanları ve kadrolar! 5.000 – 8.000 TL maaşla kamuda çalışacak elaman aranıyor!

    Kamuda 5 bin ila 8 bin lira maaşla çalışabilecek kamu personeli aranıyor. Paylaşılan ilan yeni iş arayan veya işsiz olanları oldukça heyecanlandırdı. Söz konusu başvuruda bulunacak kişilerin Konya Bölge Birliği tarafından yapılan açıklamayla alınacak. Personellerin unvanları ise Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisleri olarak belirlenecek. Başvurularda ise toplamda 37 kişinin alınması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    5.000 – 8.000 TL maaşla kamuda çalışacak elaman aranıyor

    5.000 – 8.000 TL maaşla kamu personel alımı başvuruları başladı. Devlet doğrultusundan alımlar kooperatif görevlisi, mühendis olarak yapılacak. Toplamda ise 37 şahıs alınacağı bilgi kapasitesi paylaşıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Birliği kamu personelince alınacak. Paylaşılan ilanda ise 2 değişik alanda 37 personele gereksinim duyuluyor. İşte 6 Eylül güncel kamu personel alımı ilanları ve kadrolar...


    Başvuru Genel Şartları Neler?

    Söz konusu iş ilanında belirli şartlar bulunuyor. Bu şartlarında temel olarak bazıları şu şekilde:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    Medeni hak noktasında kullanma engeli bulunmaması

    30 yaşını tamamlamamış olmak

    Başvuru sahibinin askerlikle ilişkisinin bulunmaması

    Kamu haklarından mahrum olanlar başvuramaz

    Görevini gerçekleştirmede herhangi bir engel teşkil edilmemesi

    Kabul edilen kişilerin yurdun her yerinde çalışma sorunu olmaması

    Hangi Şehirlerde Olacak?

    Yukarıda belirttiğimiz gibi ilanda 37 kişinin alınacağı ve farklı şehirlerde çalışabileceği belirtiliyordu. Bunlara göre aşağıdaki şehirlerde çalışma ihtimalinin yüksek olması bekleniyor;

        EYLÜL AYI GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI

        3 Eylül

        BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

        15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        2 Eylül

        KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

        40 KONTROLÖR ALACAK

        ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI

        4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        ÇARDAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 MEMUR ALACAK

        1 Eylül

        KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

        BAĞIMSIZ DENETÇİ ALIM İLANI

        YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU

        1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU

        5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

        1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

        EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        1 ÖĞRETİM ÜYESİ (PROFESÖR) ALACAK

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        Haberler Memurlar 6 Eylül güncel kamu personel alımı ilanları ve kadrolar! 5.000 – 8.000 TL maaşla kamuda çalışacak elaman aranıyor!
            SON DAKİKA