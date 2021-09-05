5.000 – 8.000 TL maaşla kamuda çalışacak elaman aranıyor! 5 Eylül güncel kamu personel alımı ilanları ve kadrolar

Kamuda 5 bin ila 8 bin lira maaşla çalışabilecek kamu personeli aranıyor. Paylaşılan ilan yeni iş arayan veya işsiz olanları oldukça heyecanlandırdı. Söz konusu başvuruda bulunacak kişilerin Konya Bölge Birliği tarafından yapılan açıklamayla alınacak. Personellerin unvanları ise Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisleri olarak belirlenecek. Başvurularda ise toplamda 37 kişinin alınması bekleniyor.