5.000 – 8.000 TL maaşla kamuda çalışacak elaman aranıyor! 5 Eylül güncel kamu personel alımı ilanları ve kadrolar

Kamuda 5 bin ila 8 bin lira maaşla çalışabilecek kamu personeli aranıyor. Paylaşılan ilan yeni iş arayan veya işsiz olanları oldukça heyecanlandırdı. Söz konusu başvuruda bulunacak kişilerin Konya Bölge Birliği tarafından yapılan açıklamayla alınacak. Personellerin unvanları ise Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisleri olarak belirlenecek. Başvurularda ise toplamda 37 kişinin alınması bekleniyor.
Başvuru Genel Şartları Neler?
Söz konusu iş ilanında belirli şartlar bulunuyor. Bu şartlarında temel olarak bazıları şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni hak noktasında kullanma engeli bulunmaması
30 yaşını tamamlamamış olmak
Başvuru sahibinin askerlikle ilişkisinin bulunmaması
Kamu haklarından mahrum olanlar başvuramaz
Görevini gerçekleştirmede herhangi bir engel teşkil edilmemesi
Kabul edilen kişilerin yurdun her yerinde çalışma sorunu olmaması
Hangi Şehirlerde Olacak?
Yukarıda belirttiğimiz gibi ilanda 37 kişinin alınacağı ve farklı şehirlerde çalışabileceği belirtiliyordu. Bunlara göre aşağıdaki şehirlerde çalışma ihtimalinin yüksek olması bekleniyor;