Formu dolduran hemen iş bulabilir! Bütün illerde 85 bin acil işçi aranıyor! İŞKUR detayları paylaştı. Yeni bir iş arayan tüm vatandaşların uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR. Her yıl yüz binlerce kişinin işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden vatandaşlara aktardı. Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren pek çok firma çeşitli iş kollarında alım yapacağı bilgisini paylaşırken açık iş pozisyonlarının 85 bin olduğu görüldü. İş arayışı olan kişiler için en çok işçi alımı yapılacak sektörleri ve başvuruya ilişkin tüm bilgileri yazımızda kapsamlı bir şekilde aktardık.

650 BİN KİŞİ İŞİNE KAVUŞTU

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 2021 yılında ilk 8 ayında yaklaşık 650 bin kişiyi işe yerleştirdi. Ancak iş verenlerin talebinin bunun çok üzerinde oldu.