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    • Memurlar
    • 04.09.2021 19:31
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    • 04.09.2021 19:31
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    Formu dolduran hemen iş bulabilir! Bütün illerde 85 bin acil işçi aranıyor! İŞKUR detayları paylaştı

    İşinden ayrılanların sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de İŞKUR oluyor. Türkiye İş Kurumu her yıl yüz binlerce vatandaşın iş bulmasına yardımcı olurken diğer süreçlerde de aktif rol oynuyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. 2021 yılının Ağustos ayına kadar yaklaşık 650 bin vatandaş kurum aracılığıyla yeni işine kavuştu. İŞKUR'un internet sitesinde yer alan son bilgiler incelendiğinde özel sektördeki firmaların çeşitli iş kollarında 85 bin işçi aradığı görüldü. İş arayanlar için en çok alım yapılacak sektörleri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    85 bin acil işçi aranıyor!

    Formu dolduran hemen iş bulabilir! Bütün illerde 85 bin acil işçi aranıyor! İŞKUR detayları paylaştı. Yeni bir iş arayan tüm vatandaşların uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR. Her yıl yüz binlerce kişinin işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden vatandaşlara aktardı. Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren pek çok firma çeşitli iş kollarında alım yapacağı bilgisini paylaşırken açık iş pozisyonlarının 85 bin olduğu görüldü. İş arayışı olan kişiler için en çok işçi alımı yapılacak sektörleri ve başvuruya ilişkin tüm bilgileri yazımızda kapsamlı bir şekilde aktardık.

    650 BİN KİŞİ İŞİNE KAVUŞTU

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 2021 yılında ilk 8 ayında yaklaşık 650 bin kişiyi işe yerleştirdi. Ancak iş verenlerin talebinin bunun çok üzerinde oldu.

    İşte en çok işçi aranan meslek dalları

    Beden işçisi (Genel)
    Temizlik görevlisi
    Garson (Servis elemanı)

    Satış danışmanı/uzmanı
    Konfeksiyon işçisi
    Gazaltı kaynakçısı
    Makineci (Dikiş)

        NASIL BAŞVURULUYOR?

        Özel sektörde acilen pek çok alanda işçi aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.

        İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

        Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

        İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

        * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
        * Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
        * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
        * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.
        * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
        * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.

            İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

            İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez. Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

            Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir. İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz.

            Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar gibi bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir.
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            Haberler Memurlar Formu dolduran hemen iş bulabilir! Bütün illerde 85 bin acil işçi aranıyor! İŞKUR detayları paylaştı
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