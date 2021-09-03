İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İŞKUR TYP kura sonuç sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanları kapsamında başvurularını tamamlayan binlerce aday kura sonuçlarını merak ediyor. Türkiye İş Kurumu TYP kapsamında pek çok ilde hizmetli, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için geri sayım sürüyor. İŞKUR TYP kapsamında alınan başvuruların kura sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Kura sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

İşte TYP alımlarına dair bilgiler;