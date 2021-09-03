93. ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları açıklandı mı 2021? egm.gov.tr 93. ÖGG sınav sonuçları ekranı!

93. dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 93. Dönem ÖGG sınavı 14 Ağustos 2021 tarihinde yapıldı. Özel Güvenlik Görevlisi sınavına katılan adaylar, özel güvenlik belgesi almak ya da var olan belgeyi yenilemek için katılıyor. Sınava katılan adaylar sonuçlar için geri sayıma başladı. Sınav sonuçları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Peki, 93. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
93. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
93. ÖGG Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 3 Eylül'de yani bugün açıklandı.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.