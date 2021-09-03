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    • Memurlar
    • 03.09.2021 05:59
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    • 03.09.2021 08:30
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    93. ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları açıklandı mı 2021? egm.gov.tr 93. ÖGG sınav sonuçları ekranı!

    egm.gov.tr 93. ÖGG sınav sonuçları ekranı! 93. ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 93. Dönem ÖGG sınavı 14 Ağustos 2021 tarihinde yapıldı. Sınava katılan adaylar sonuçlar için geri sayıma başladı. Sınav sonuçları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir.

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    egm.gov.tr 93. ÖGG sınav sonuçları ekranı 2021!

    93. dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 93. Dönem ÖGG sınavı 14 Ağustos 2021 tarihinde yapıldı. Özel Güvenlik Görevlisi sınavına katılan adaylar, özel güvenlik belgesi almak ya da var olan belgeyi yenilemek için katılıyor. Sınava katılan adaylar sonuçlar için geri sayıma başladı. Sınav sonuçları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Peki, 93. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

    93. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    93. ÖGG Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 3 Eylül'de yani bugün açıklandı.

    ÖGG SINAV SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

    5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

    18 yaşını doldurmuş olmak.

        26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

        1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

        2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

        3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

        Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

        14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

        Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
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        Haberler Memurlar 93. ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları açıklandı mı 2021? egm.gov.tr 93. ÖGG sınav sonuçları ekranı!
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