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    • Memurlar
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    • 02.09.2021 09:44
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    Yönetici atama sonuçları 2021 açıklandı mı? İlk defa yönetici atama sonuçları açıklayan iller!

    Yönetici atama sonuçları 2021 açıklandı mı? soruları öğretmenler tarafından araştırılıyor. İlk defa yönetici atama sonuçlarını açıklayan il müdürlüklerinin tam listesi merak ediliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüklerince açıklanmaya başlanan 2021 yönetici atama sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Bir çok il 1 Eylül 2021 tarihi saat 16:32 itibari ile sonuçları açıklamaya başladı. İşte İlk defa yönetici atama sonuçları açıklayan iller...

    takvim.com.tr
    İlk defa yönetici atama sonuçları açıklayan iller!

    Yönetici atama sonuçları 2021 açıklandı mı? sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. 2021 yılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme sonuçları il il açıklanmaya başlandı. MEB'in internet sitesinde yer alan duyuruda Müdürlük listesi, Müdür Başyardımcılığı listesi ve Müdür Yardımcılığı listesine yer verildi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il ilk defa yönetici atama sonuçları...

    YÖNETİCİ ATAMA SONUÇLARI 2021

    2021 İlk Defa Yönetici görevlendirme sonuçları (Taslak) listeleri yayımlandı.

    MÜDÜRLÜK LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    MÜDÜR YADIMCILIĞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İLK DEFA YÖNETİCİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLAYAN İLLER!

    İlk defa yönetici atama sonuçlarını açıklayan şehirler şöyle;

    ADANA

    ADIYAMAN

    AFYON

    AĞRI

    AMASYA

    ANKARA

    ANTALYA

    AYDIN

    BALIKESİR

    BİLECİK

    BİNGÖL

    BİTLİS

    BOLU

    BURSA

    ÇANAKKALE

    ÇANKIRI

    ÇORUM

    DENİZLİ

    EDİRNE

    ERZURUM

    GAZİANTEP

    GİRESUN

    GÜMÜŞHANE

    HAKKARİ

    HATAY

    İSTANBUL

    İZMİR

    KASTAMONU

    KIRŞEHİR

    KOCAELİ

    KONYA

    KÜTAHYA

    MALATYA

    MANİSA

    MARDİN
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    Haberler Memurlar Yönetici atama sonuçları 2021 açıklandı mı? İlk defa yönetici atama sonuçları açıklayan iller!
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