Yönetici atama sonuçları 2021 açıklandı mı? İlk defa yönetici atama sonuçları açıklayan iller!

Yönetici atama sonuçları 2021 açıklandı mı? sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. 2021 yılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme sonuçları il il açıklanmaya başlandı. MEB'in internet sitesinde yer alan duyuruda Müdürlük listesi, Müdür Başyardımcılığı listesi ve Müdür Yardımcılığı listesine yer verildi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il ilk defa yönetici atama sonuçları...
YÖNETİCİ ATAMA SONUÇLARI 2021
2021 İlk Defa Yönetici görevlendirme sonuçları (Taslak) listeleri yayımlandı.
MÜDÜRLÜK LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
MÜDÜR YADIMCILIĞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
İLK DEFA YÖNETİCİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLAYAN İLLER!
İlk defa yönetici atama sonuçlarını açıklayan şehirler şöyle;