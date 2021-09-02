Yönetici atama sonuçları 2021 açıklandı mı? İlk defa yönetici atama sonuçları açıklayan iller!

Yönetici atama sonuçları 2021 açıklandı mı? sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. 2021 yılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme sonuçları il il açıklanmaya başlandı. MEB'in internet sitesinde yer alan duyuruda Müdürlük listesi, Müdür Başyardımcılığı listesi ve Müdür Yardımcılığı listesine yer verildi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il ilk defa yönetici atama sonuçları...