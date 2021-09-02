Kültür ve Turizm Bakanlığı 40 kontrolör alımı yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 40 kontrolör/başkontrolör alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak kontrolör/başkontrolörlerde aranan şartlar da belirtildi.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolör/başkontrolör alım ilanı başvurusu için bilgiler

Başvuru Belgeleri:

Adayların aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri zorunludur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler ve haklarında işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

a) Başvuru formu, Başvuru formu örneği için tıklayınız.

b) Kurumlarınca onaylı, yardımcılık/stajyerlik, denetçilik, müfettişlik, kontrolörlük sürelerini, derece ve kademelerini ve hizmette geçen diğer süreleri gösterir hizmet belgesi,

c) Varsa Yabancı dil bilgilerini gösterir belgeler, aldıkları başarı belgeleri, ödüller ve cezalara dair kurum yetkilileri tarafından imzalı belge,

d) 4.5 x 6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf (Biri Başvuru Formunda olacaktır.)

İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın