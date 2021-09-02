İdareci, Müdür Yardımcılığı, Yönetici atama sonuçları 2021: İstanbul MEM, İzmir, Ankara, Ordu, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Konya, Diyarbakır, Van MEM...

İl Milli Eğitim Müdürlükleri 1 Eylül itibariyle İdareci, Müdür Yardımcılığı ve ilk defa yönetici atama sonuçlarını açıklamaya başladı. Vatandaşlar merakla İstanbul MEM, İzmir, Ankara, Ordu, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Konya, Diyarbakır, Van MEM sayfalarını araştırıyor. Başvuruları 25-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınan İdareci, Müdür Yardımcılığı, Yönetici atamaların sonuçları açıklandı. İşte il il sonuç listeleri...
İDARECİ, MÜDÜR YARDIMCILIĞI, YÖNETİCİ ATAMA SONUÇLARI 2021
Bakanlığın yayınladığı takvim göre başvuru sonuçları 1 Eylül'de açıklandı.
Aşаğıdаki listede müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirme sonuçlarını açıklayan illere ulaşabilirsiniz;
İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlük Listesi için tıklayınız
Müdür Başyardımcılığı Listesi için tıklayınız
Müdür Yardımcılığı Listesi için tıklayınız
K.MARAŞ İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
MARDİN İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
MUĞLA İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
MUŞ İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
NEVŞEHİR İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
NİĞDE İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
ORDU İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
RİZE İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
SAKARYA İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
SAMSUN İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
SİİRT İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
SİNOP İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
SİVAS İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
TEKİRDAĞ İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
TOKAT İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
TRABZON İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
TUNCELİ İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
ŞANLIURFA İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
UŞAK İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
VAN İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
YOZGAT İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
ZONGULDAK İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
AKSARAY İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
BAYBURT İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
KARAMAN İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
KIRIKKALE İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
BATMAN İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
ŞIRNAK İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
BARTIN İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
ARDAHAN İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
IĞDIR İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
YALOVA İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
KARABÜK İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
KİLİS İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
OSMANİYE İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
DÜZCE İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ