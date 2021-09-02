İdareci, Müdür Yardımcılığı, Yönetici atama sonuçları 2021: İstanbul MEM, İzmir, Ankara, Ordu, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Konya, Diyarbakır, Van MEM...

İl Milli Eğitim Müdürlükleri 1 Eylül itibariyle İdareci, Müdür Yardımcılığı ve ilk defa yönetici atama sonuçlarını açıklamaya başladı. Vatandaşlar merakla İstanbul MEM, İzmir, Ankara, Ordu, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Konya, Diyarbakır, Van MEM sayfalarını araştırıyor. Başvuruları 25-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınan İdareci, Müdür Yardımcılığı, Yönetici atamaların sonuçları açıklandı. İşte il il sonuç listeleri...

İDARECİ, MÜDÜR YARDIMCILIĞI, YÖNETİCİ ATAMA SONUÇLARI 2021

Bakanlığın yayınladığı takvim göre başvuru sonuçları 1 Eylül'de açıklandı.

Aşаğıdаki listede müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirme sonuçlarını açıklayan illere ulaşabilirsiniz;

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük Listesi için tıklayınız

Müdür Başyardımcılığı Listesi için tıklayınız

Müdür Yardımcılığı Listesi için tıklayınız

ADANA

ADIYAMAN

AFYON

AĞRI

AMASYA

ANKARA

ANTALYA

AYDIN

BALIKESİR

BİLECİK

BİNGÖL

BİTLİS

BOLU

BURSA

ÇANAKKALE

ÇANKIRI

ÇORUM

DENİZLİ

EDİRNE

ERZURUM

GAZİANTEP

GİRESUN

GÜMÜŞHANE

HAKKARİ

HATAY

İSTANBUL

İZMİR

KASTAMONU

KIRŞEHİR

KOCAELİ

KONYA

KÜTAHYA

MALATYA

MANİSA

K.MARAŞ İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

MARDİN İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

MUĞLA İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

MUŞ İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

NEVŞEHİR İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

NİĞDE İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

ORDU İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

RİZE İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

SAKARYA İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

SAMSUN İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

SİİRT İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

SİNOP İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

SİVAS İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

TEKİRDAĞ İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

TOKAT İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

TRABZON İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

TUNCELİ İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANLIURFA İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

UŞAK İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

VAN İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

YOZGAT İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

ZONGULDAK İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

AKSARAY İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

BAYBURT İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

KARAMAN İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

KIRIKKALE İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

BATMAN İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

ŞIRNAK İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

BARTIN İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

ARDAHAN İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

IĞDIR İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

YALOVA İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

KARABÜK İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

KİLİS İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

OSMANİYE İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

DÜZCE İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ