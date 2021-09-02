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    • Memurlar
    • 02.09.2021 10:11
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    • 02.09.2021 10:12
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    İdareci, Müdür Yardımcılığı, Yönetici atama sonuçları 2021: İstanbul MEM, İzmir, Ankara, Ordu, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Konya, Diyarbakır, Van MEM...

    İdareci, Müdür Yardımcılığı ve Yönetici atama sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. İstanbul MEM, İzmir, Ankara, Ordu, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Konya, Diyarbakır, Van MEM listeleri yoğun olarak araştırılıyor. İşte 2021 yılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme sonuçları (taslak) listeleri haberimizde...

    takvim.com.tr
    İdareci, Müdür Yardımcılığı, Yönetici atama sonuçları 2021: İstanbul MEM, İzmir, Ankara, Ordu, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Konya, Diyarbakır, Van MEM...

    İl Milli Eğitim Müdürlükleri 1 Eylül itibariyle İdareci, Müdür Yardımcılığı ve ilk defa yönetici atama sonuçlarını açıklamaya başladı. Vatandaşlar merakla İstanbul MEM, İzmir, Ankara, Ordu, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Konya, Diyarbakır, Van MEM sayfalarını araştırıyor. Başvuruları 25-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınan İdareci, Müdür Yardımcılığı, Yönetici atamaların sonuçları açıklandı. İşte il il sonuç listeleri...

    İDARECİ, MÜDÜR YARDIMCILIĞI, YÖNETİCİ ATAMA SONUÇLARI 2021

    Bakanlığın yayınladığı takvim göre başvuru sonuçları 1 Eylül'de açıklandı.

    Aşаğıdаki listede müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirme sonuçlarını açıklayan illere ulaşabilirsiniz;

    İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

    Müdürlük Listesi için tıklayınız
    Müdür Başyardımcılığı Listesi için tıklayınız
    Müdür Yardımcılığı Listesi için tıklayınız

    ADANA

    ADIYAMAN

    AFYON

    AĞRI

    AMASYA

    ANKARA

    ANTALYA

    AYDIN

    BALIKESİR

    BİLECİK

    BİNGÖL

    BİTLİS

    BOLU

    BURSA

    ÇANAKKALE

    ÇANKIRI

    ÇORUM

    DENİZLİ

    EDİRNE

    ERZURUM

    GAZİANTEP

    GİRESUN

    GÜMÜŞHANE

    HAKKARİ

    HATAY

    İSTANBUL

    İZMİR

    KASTAMONU

    KIRŞEHİR

    KOCAELİ

    KONYA

    KÜTAHYA

    MALATYA

    MANİSA

    K.MARAŞ İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    MARDİN İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    MUĞLA İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    MUŞ İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    NEVŞEHİR İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    NİĞDE İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    ORDU İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    RİZE İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    SAKARYA İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    SAMSUN İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    SİİRT İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    SİNOP İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    SİVAS İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    TEKİRDAĞ İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    TOKAT İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    TRABZON İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    TUNCELİ İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    ŞANLIURFA İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    UŞAK İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    VAN İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    YOZGAT İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    ZONGULDAK İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    AKSARAY İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    BAYBURT İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    KARAMAN İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    KIRIKKALE İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    BATMAN İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    ŞIRNAK İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    BARTIN İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    ARDAHAN İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    IĞDIR İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    YALOVA İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    KARABÜK İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    KİLİS İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    OSMANİYE İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ
    DÜZCE İL MEM İÇİN TIKLAYINIZ

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    Yunan medyasında TİHA korkusu
    Haberler Memurlar İdareci, Müdür Yardımcılığı, Yönetici atama sonuçları 2021: İstanbul MEM, İzmir, Ankara, Ordu, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Konya, Diyarbakır, Van MEM...
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