egm.gov.tr 93. ÖGG sınav sonuçları ekranı! 93. ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 93. Dönem ÖGG sınavı 14 Ağustos 2021 tarihinde yapıldı. Sınava katılan adaylar sonuçlar için geri sayıma başladı. Sınav sonuçları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir.
93. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
93. ÖGG Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 3 Eylül'de açıklanacak. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.