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    • 02.09.2021 09:44
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    DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Devlet Su İşleri 2005 personel alımı kura çekimi sonuç ekranı 2021!

    DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Sorusu adaylar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Devler Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) en az lise mezunu personel alımı başvuruları 27 Ağustos 2021 tarihine kadar alındı. Başvuru yapan adaylar şimdi de kura çekimi için geri sayıma başladı. DSİ kura sonuç tarihi yayınlanan ilanla birlikte duyuruldu. Peki, DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Devlet Su İşleri (DSİ) 2005 personel alımı kura çekimi sonuç ekranı 2021!

    takvim.com.tr
    DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    DSİ personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından en az lise mezunu 2005 personel alımı yapılacğaı duyurulmuştu. Adaylar başvurularını 27 Ağustos'a kadar gerçekleştirdi. Şimdi gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki, DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Devlet Su İşleri (DSİ) 2005 personel alımı kura çekimi sonuç ekranı 2021!

    DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Devlet Su İşleri, personel alımları için başvurular 27 Ağustos 2021 tarihine kadar alındı. Yayınlanan ilana göre, DSİ kura sonuçları 6 Eylül tarihinde açıklanacak. Kurada belirlenen adaylar, Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

    DSİ KURA TARİHİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

    Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00'da Bölge Müdürlüklerinde yapılacak. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

        Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi dört(4) aydır.



        İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
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        Haberler Memurlar DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Devlet Su İşleri 2005 personel alımı kura çekimi sonuç ekranı 2021!
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