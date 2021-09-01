Özyeğin Üniversitesi 4 araştırma görevlisi alımı yapacak

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 6 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Özyeğin Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı başvurusu için bilgiler

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1. Başvuru dilekçesi

2. Özgeçmiş ya da YÖK Formatlı Özgeçmiş (Dört A4 sayfayı geçmemelidir ve en az bir referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. Öğrenim Belgeleri (Lisans diploması, Lisans Transkripti (GPA notu için şarttır) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, denklik belgesinin ibrazı gerekmektedir, e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

5. ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)

6. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri(Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)

7. Varsa yayınların kopyası

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tescil belgesi kopyası

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