2021-2022 eğitim öğretim dönemi için geri sayım devam ederken iş arayanlar İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanlarıyla iş ilanlarını incelemeye başladı. Başvuru için İŞKUR'a kayıt olmak gerekirken bakım, onarım, temizlik görevlisi güvenlik görevlisi gibi pek çok alana personel alımı yapılacak. İş arayan adaylar, alım yapılacak illeri öğrenerek ona göre başvuru yapacak. Peki, okullara hizmetli, güvenlik ve temizlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR TYP iş ilanı başvurusu nasıl yapılır? İşte ilanlar...

İŞKUR TYP ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İŞKUR TYP ilanlarını aşağıda yer alan linke tıklayarak inceleyebilirsiniz. Başvuruya dair bilgiler haberin devamında yer alıyor.

İşte TYP temizlik-güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları;