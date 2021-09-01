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    • Memurlar
    • 01.09.2021 16:33
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    • 01.09.2021 16:33
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    Okullara hizmetli, güvenlik ve temizlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR TYP iş ilanı başvurusu nasıl yapılır?

    Türkiye İş Kurumu TYP kapsamında pek çok ilde hizmetli, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı gerçekleştirilecek. Okulların açılmasına çok az bir zaman kala iş arayışı olan vatandaşlar TYP ilanlarını inceleyerek başvuru işlemlerine dair tüm bilgileri öğrenerek ona göre hareket edecek. Peki, okullara hizmetli, güvenlik ve temizlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR TYP iş ilanı başvurusu nasıl yapılır? İşte güncel ilanlar listesi

    takvim.com.tr
    İŞKUR TYP alımları başladı mı?

    2021-2022 eğitim öğretim dönemi için geri sayım devam ederken iş arayanlar İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanlarıyla iş ilanlarını incelemeye başladı. Başvuru için İŞKUR'a kayıt olmak gerekirken bakım, onarım, temizlik görevlisi güvenlik görevlisi gibi pek çok alana personel alımı yapılacak. İş arayan adaylar, alım yapılacak illeri öğrenerek ona göre başvuru yapacak. Peki, okullara hizmetli, güvenlik ve temizlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR TYP iş ilanı başvurusu nasıl yapılır? İşte ilanlar...

    İŞKUR TYP ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İŞKUR TYP ilanlarını aşağıda yer alan linke tıklayarak inceleyebilirsiniz. Başvuruya dair bilgiler haberin devamında yer alıyor.

    İşte TYP temizlik-güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları;

    BAŞVURU ŞARTLARI

    - Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

    - 18 yaşını tamamlamış olmak,

    - Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

    - Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

    İŞKUR TYP İŞ İLANLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

    ADAYLAR NASIL SEÇİLİYOR?

    Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

        - Noter kurası yöntemi,

        - Liste yöntemi,

        - Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

        İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

        Kadınlar,

        35 yaş üstü bireyler,

        Engelliler,

        Eski hükümlüler,

        Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

        TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

            TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.
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