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    • Memurlar
    • 01.09.2021 12:01
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    • 01.09.2021 12:01
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    İlkokul, ortaokul, lise mezunu en az 4.500 TL maaş ödemesi var! Onlarca ilde o belediyelere KPSS şartsız personel alımı

    Faklı şehirlerde belediyelere personel alımı amacıyla İŞKUR'da duyurular yayımlandı. İŞKUR resmi internet sayfası kurum dışı kamu işçisi alımı duyuruları kısmından yayımlanan ilanlarda mezuniyet şartı olmadan ve en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. En az 4.500 TL ücretle çalıştırmak üzere oluşturulan personel alımında müracaatlar alınmaya başladı. Türkiye'de iş arayan her bireyin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş imkanı yönünden tanıttığı bütün fırsatlardan yararlanabilme imkânına sahip olunabiliyor.

    takvim.com.tr
    4.500 TL maaş! Onlarca ilde o belediyelere KPSS şartsız personel alımı...

    KPSS koşulsuz personel alımı: Devlet kurumlarına KPSS puan koşulu aranmadan personel, memur ve işçi alımı uygulanacağı açıklandı. Mezuniyet koşulu olmadan, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından oluşturulan personel alımında müracaat verileri sayfamızda. İŞKUR kayıt işlemleri çok kolay şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister çevrimiçi olarak, ister de bulunulan kentte tespit edilen İŞKUR şubelerine bireysel müracaatte bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.


    Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı

    Aydın Nysa Kazısı Başk. Pers. Alımı 30.10.2021

    Aksaray Acemhöyük Kazı Başkanlığı 15.09.2021

    Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.10.2021

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 17.10.2021

    Bilecik Kayı Gıda Tem. Turz. San. Tic. A.Ş. 17.09.2021

    Hatay Payas İmar İnş. Tic. San. Ltd. Şti. 06.09.2021

    Muğla MKS Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 02.09.2021

    Hatay Payas İmar İnş. Tic. san. Ltd. Şti. 06.09.2021 (1)

    İzmir Urit Urla İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. 01.09.2021

    İzmir Çeştur Çeşme İmar Turz. Tic. Ltd. Şti. 03.09.2021

    Muğla Dabel Turz. Tic. A.Ş. 08.09.2021

    Ağrı Doğubayazıt Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 06.09.2021

    Sivas İmranlı Beld. Pers. Ltd. Şti. 06.09.2021

    İstanbul Metro İstanbul A.Ş. 06.09.2021

    İstanbul Metro İstanbul A.Ş. 13.09.2021

    İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 03.09.2021

        Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Tem. Gıda Taş. San. Tic. Ltd. Şti. 01.09.2021

        Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşl. Tic. A.Ş. 01.09.2021 (1)

        İstanbul Beylikdüzü Beld. Pers. A.Ş. 06.09.2021

        Çanakkale Bayramiç Beld. Pers. Ltd. Şti. 02.09.2021

        İzmir Seferihisar Jeo. Turz. İnş. Tic. A.Ş. 01.09.2021

        Kars Sarıkamış Dağ. İnş. Turz. Tic. A.Ş. 03.09.2021

        Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 01.09.2021

        Balıkesir Altaş Altıeylül Gıda Tur. Enerji İnş. Oto. Kiralama İşgücü Taah. A.Ş. 01.09.2021

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 01.09.2021

        Çanakkale Umurbey Beld. Tic. Ltd. Şti. 02.09.2021

        Konya Yalıhüyük Beld. Pers. Ltd. Şti. 06.09.2021

        Manisa Mayeb Org. İnş. Taah. A.Ş. 03.09.2021

        Bursa Osmangazi Beld. Pers. A.Ş. 03.09.2021 (1)

        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 03.09.2021 (1)

        Samsun Anakent Tur. Tic. Ltd. Şti. 10.09.2021

        İzmir BYNDR Tur. Enerji Org. Tic. A.Ş. 03.09.2021

        İstanbul Çevre Yönetim San. Tic. A.Ş. 06.09.2021

        Manisa Besot Tic. A.Ş. 06.09.2021

        İstanbul Zeytinburnu Beld. Emek Pers. A.Ş. 03.09.2021

        İstanbul Mataş Tic. A.Ş. 01.09.2021

        Mersin Tarsus Teski Tur. Eğt. İnş. Tic. San. A.Ş. 01.09.2021

        Balıkesir Sındırgı Beld. Pers. Ltd. Şti. 01.09.2021

        Balıkesir İvrindi Beltot Pers. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 01.09.2021

        Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Ulş. Tic. San. A.Ş. 01.09.2021

        Adana Altınkoza Kültür Sanat Turz. Hiz. A.Ş. 01.09.2021

        Eskişehir Battalgazi Temz. İnş. Tic. San. A.Ş. 03.09.2021

        Manisa Salihli Beld. Pers. A.Ş. 01.09.2021

        Bilecik Bozüyük Beld. Pers. A.Ş. 02.09.2021

        Bartın Gıda İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. 02.09.2021

        Antalya Alkü İkt. İşl. Pers. Alımı 03.09.2021

        İstanbul İston Tic. A.Ş. 03.09.2021

        Bursa Büyükorhan Yaylakent Akaryakıt İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. 06.09.2021

        Çanakkale Gökçeada Turz. San. Tic. A.Ş. 08.09.2021

        Kırklareli Pınarhisar Beld. Pers. Ltd. Şti. 02.09.2021

        Tekirdağ Ebsan İnş. Ulş. Gıda San. Tic. A.Ş. 02.09.2021

        Denizli Peraş Beld. Pers. Tic. A.Ş. 03.09.2021

        Isparta Senir Bld Pers. Hizm. Ltd. Şti. 02.09.2021

        Manisa Akhisar Beld. Pers. A.Ş. 02.09.2021

        Osmaniye Düziçi Beld. Tarımsal Tic. San. Ltd. Şti. 02.09.2021

        Yozgat Sulama Taah. Eğt. Tur. Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. 01.09.2021

        İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. Ltd. Şti. 03.09.2021

        Mersin Erdemli Pers. A.Ş. 03.09.2021

        Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 03.09.2021

        Kayseri Kaymek A.Ş. Pers. Alımı 02.09.2021

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 03.09.2021

        Çanakkale Geyikli Beld. Pers. Ltd. Şti. 05.09.2021

        ALIM YAPAN YERLER

        Alım yapan yerler ise şu şekilde:

        İlan metinleri sayfası:

        https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

            BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

            İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

            -Türk Vatandaşı olmak.

            -Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

            -Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

            - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

            -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
            -İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

            -Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

            İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

            • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

            • Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

            • Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

            • Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

            • En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

            • Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.

            • Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.

            • Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.

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