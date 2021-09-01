İlkokul, ortaokul, lise mezunu en az 4.500 TL maaş ödemesi var! Onlarca ilde o belediyelere KPSS şartsız personel alımı

KPSS koşulsuz personel alımı: Devlet kurumlarına KPSS puan koşulu aranmadan personel, memur ve işçi alımı uygulanacağı açıklandı. Mezuniyet koşulu olmadan, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından oluşturulan personel alımında müracaat verileri sayfamızda. İŞKUR kayıt işlemleri çok kolay şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister çevrimiçi olarak, ister de bulunulan kentte tespit edilen İŞKUR şubelerine bireysel müracaatte bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.
Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
Aydın Nysa Kazısı Başk. Pers. Alımı 30.10.2021
Aksaray Acemhöyük Kazı Başkanlığı 15.09.2021
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.10.2021
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 17.10.2021
Bilecik Kayı Gıda Tem. Turz. San. Tic. A.Ş. 17.09.2021
Hatay Payas İmar İnş. Tic. San. Ltd. Şti. 06.09.2021
Muğla MKS Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 02.09.2021
Hatay Payas İmar İnş. Tic. san. Ltd. Şti. 06.09.2021 (1)
İzmir Urit Urla İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. 01.09.2021
İzmir Çeştur Çeşme İmar Turz. Tic. Ltd. Şti. 03.09.2021
Muğla Dabel Turz. Tic. A.Ş. 08.09.2021
Ağrı Doğubayazıt Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 06.09.2021
Sivas İmranlı Beld. Pers. Ltd. Şti. 06.09.2021
İstanbul Metro İstanbul A.Ş. 06.09.2021
İstanbul Metro İstanbul A.Ş. 13.09.2021
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 03.09.2021