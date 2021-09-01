Hakim, Savcı mülakat sonuçları öğrenme ekranı: Hakimlik savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

Hakim savcılık mesleğine kabul edilip edilmediğini öğrenmek için binlerce aday mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Eylül ayına girilmesiyle sonuçla hakkında araştırmalar hız kazandı. Adalet Bakanlığı ve Personel Genel Müdürlüğü ile Mülakat Komisyonunun çalışma sürecine göre mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki Hakim- Savcı mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Hakim, Savcı mülakat sonuçları öğrenme ekranı...
HAKİM SAVCI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2021?
Adalet Bakanlığı ve Personel Genel Müdürlüğü ile Mülakat Komisyonunun çalışma sürecine göre Hakim Savcı mülakat sonuçlarının Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Mülakat sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
2021 HAKİM SAVCI MAAŞLARI
Hakim ve savcılar aynı maaşı almaktadır. Ancak ek ödemeleri farklı yapılmaktadır. Hakimlik ve Savcılık sınavına giren adaylar sonucuna göre savcı, ya da hakim olarak göreve gelmektedirler. Bu nedenle haksızlık olmaması adına maaşlar eşittir.
İşte Hakim ve savcı maaşları;
Hakim - Savcı
- 8. Derece:9.636 TL
- 7. Derece:9.998 TL
- 6. Derece:10.361 TL
- 5. Derece:10.734 TL
- 4. Derece:11.076TL
- 3. Derece:11.427 TL
- 2. Derece:11.845 TL
21 yıllık görev süresinde birinci sınıf hakim ve savcı olmayı başaran kişilerin savcı maaşları 2021 yılında 14 bin 957 TL oldu.