243 günde 632 bin kişi işbaşı yaptı! 81 ilde hemen 40 bin işçi aranıyor! 18-52 yaş arası İŞKUR'dan derhal formu doldurabilir!

243 günde 632 bin kişi işbaşı yaptı! 81 ilde hemen 40 bin işçi aranıyor! 18-52 yaş arası derhal formu doldurabilir. Eylül ayının gelmesiyle birliket İŞKUR'da yeni ilanlar tek tek güncellendi. İş arayanların aradığı işi bulmasına vesile olan İŞKUR yeni ayın başlarında özel sektör tarafından 40 bin ilanla işçi arandığı ifade etti. Bu yıl 632 bin kişiyi işe yerleştiren kurumun ilanlarında 325 bin iş pozisyonu açıkta kaldı. Bu dönemde en çok açık iş talebi 435 bin 800 ile imalat sanayinden geldi. En çok satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi arandı. İŞKUR'un güncel verilerine göre, halen 40 binin üzerinde işçi alımı ilanı bulunuyor. İş verenlerin en çok aradığı meslekler arasında beden işçisi ve temizlik görevlisi gibi meslekler bulunmaktadır.
İŞKUR'DA 40 BİN AÇIK İŞ İLANI BULUNUYOR
İşte en çok işçi aranan meslek dalları
Beden işçisi (Genel)
Temizlik görevlisi
Garson (Servis elemanı)
Satış danışmanı/uzmanı
Konfeksiyon işçisi
Gazaltı kaynakçısı
Makineci (Dikiş)
NASIL BAŞVURULUYOR?
Özel sektörde acilen pek çok alanda işçi aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.