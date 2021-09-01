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    • Memurlar
    • 01.09.2021 20:06
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    • 01.09.2021 20:06
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    243 günde 632 bin kişi işbaşı yaptı! 81 ilde hemen 40 bin işçi aranıyor! 18-52 yaş arası İŞKUR'dan derhal formu doldurabilir!

    Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesinde yer alan Açık İş Pozisyonları bölümünden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları rahatlıkla inceleyebiliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 2021 yılında ilk 8 ayında 632 bin kişiyi işe yerleştirdi. Ancak iş verenlerin talebinin bunun çok üzerinde oldu. İŞKUR'un yakın zamanda yayınlanan istatistik bülteninde Ocak-Temmuz döneminde iş verenler toplamda 941 bin açık iş talebinde bulundu. Başka bir deyişle bu sayıda kişiyi işe almak istediğini kuruma bildirdi. İş arayanlar bu kapsamda Eylül ayında yeni işçi alımı ilanlarını inceleyerek başvuru işlemlerini tamamlayacak. İşte alım yapılacak olan sektörler ve meslekler

    takvim.com.tr
    40 bin işçi alınacak!

    243 günde 632 bin kişi işbaşı yaptı! 81 ilde hemen 40 bin işçi aranıyor! 18-52 yaş arası derhal formu doldurabilir. Eylül ayının gelmesiyle birliket İŞKUR'da yeni ilanlar tek tek güncellendi. İş arayanların aradığı işi bulmasına vesile olan İŞKUR yeni ayın başlarında özel sektör tarafından 40 bin ilanla işçi arandığı ifade etti. Bu yıl 632 bin kişiyi işe yerleştiren kurumun ilanlarında 325 bin iş pozisyonu açıkta kaldı. Bu dönemde en çok açık iş talebi 435 bin 800 ile imalat sanayinden geldi. En çok satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi arandı. İŞKUR'un güncel verilerine göre, halen 40 binin üzerinde işçi alımı ilanı bulunuyor. İş verenlerin en çok aradığı meslekler arasında beden işçisi ve temizlik görevlisi gibi meslekler bulunmaktadır.

    İŞKUR'DA 40 BİN AÇIK İŞ İLANI BULUNUYOR

    İşte en çok işçi aranan meslek dalları

    Beden işçisi (Genel)
    Temizlik görevlisi
    Garson (Servis elemanı)

    Satış danışmanı/uzmanı
    Konfeksiyon işçisi
    Gazaltı kaynakçısı
    Makineci (Dikiş)

    NASIL BAŞVURULUYOR?

    Özel sektörde acilen pek çok alanda işçi aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.

        İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

        Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

        İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

        * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
        * Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
        * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
        * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.
        * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
        * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.

        İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

        İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez. Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

            Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir. İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar gibi bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz.

            Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir.
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            Haberler Memurlar 243 günde 632 bin kişi işbaşı yaptı! 81 ilde hemen 40 bin işçi aranıyor! 18-52 yaş arası İŞKUR'dan derhal formu doldurabilir!
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