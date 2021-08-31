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    • Memurlar
    • 31.08.2021 16:19
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    • 31.08.2021 16:19
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    ÖGG sınav sonuçları açıkladı mı? 93. Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    14 Ağustos tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılım sağlayan adaylar Özel Güvenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıkladı mı? 93. Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçlarını bekleyen binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Adayların heyecanla beklediği sınavın sonuçları www.egm.gov.tr adresi üzerinden de duyurulacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıkladı mı? 93. Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

    ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Yapılan açıklamada 93. ÖGG sınav sonuçlarının 3 Eylül tarihinde sınava katılım sağlayan adaylara duyurulacağı ifade edildi.

    İşte sonuçların nasıl öğrenileceğine dair bilgiler;

    SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

    ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor.

    Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, "Temel Eğitim Sınav Sonucu" sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek. Özel güvenlik eğitim kurumları, ÖGNET aracılığı ile sınav sonuçlarını görüntüleyebilir.

        ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

        Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ÖGG sınavından en az 60 puan almak gerekiyor. Düzenlenen bu sınava adayların giriş hakkı 4'tür. Her bir sınav için ayrı sınav ücreti yatırılır.

        Ayrıca özel güvenlik olurken silahlı ya da silahsız olarak seçim yapmanız gerekir. Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak için aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır.

        Ayrıca Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür.

            Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.
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