Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçlarını bekleyen binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Adayların heyecanla beklediği sınavın sonuçları www.egm.gov.tr adresi üzerinden de duyurulacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıkladı mı? 93. Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yapılan açıklamada 93. ÖGG sınav sonuçlarının 3 Eylül tarihinde sınava katılım sağlayan adaylara duyurulacağı ifade edildi.
İşte sonuçların nasıl öğrenileceğine dair bilgiler;
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor.
Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, "Temel Eğitim Sınav Sonucu" sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek. Özel güvenlik eğitim kurumları, ÖGNET aracılığı ile sınav sonuçlarını görüntüleyebilir.