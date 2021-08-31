İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okullara personel alımı gerçekleştirilecek. Başvuru için İŞKUR'a kayıt olmak gerekirken bakım, onarım, temizlik görevlisi güvenlik görevlisi gibi pek çok alana personel alımı yapılacak. Peki, İŞKUR TYP başvurusu ne zaman bitiyor, başvuru nasıl yapılır? İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
İŞKUR TYP ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İŞKUR TYP ilanlarını aşağıda yer alan linke tıklayarak inceleyebilirsiniz. Başvuruya dair bilgiler haberin devamında yer alıyor.
İşte TYP temizlik-güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları;
BAŞVURU ŞARTLARI
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
ADAYLAR NASIL SEÇİLİYOR?
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.