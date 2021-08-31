27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları: EGM ile PA.edu.tr polislik mülakat sonuçları öğrenme ekranı!

Bu yıl 27. dönemde EGM ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 2.000 erkek, 500 kadın öğrenci alımı yapılacak. Toplamda 8 bin adayın asıl olarak alınacağı POMEM için başvurular 13- 27 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Pandemi nedeniyle tüm aşamaların gecikmeli yapılması mülakatların da Ağustos ayında yapılmasına neden oldu. 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlarına katılanlar sonuçların açıklanacağı PA.edu.tr ekranını sık sık ziyaret ediyor. Peki POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte EGM ile PA.edu.tr polislik mülakat sonuçları öğrenme ekranı...
POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM mülakat sonuçları henüz açıklamadı. Geçen sene mülakat sonuçları Ağustos ayının son haftası açıklanmıştı. Bu yıl mülakatlar gecikmeli yapıldığından sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.
27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden açıklananacak.
EGM İLE POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI
Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
POMEM SINAV SONUCUNDA PUANLAR NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
POMEM sınav sonuçları belirlenirken birçok etken göz önünde bulunduruluyor ve adayların sonuçları buna göre şekilleniyor.
Buna göre, adayın KPSS puanının yüzde25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50'sinin toplamıdır.
Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde ise KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınıyor. Bunlarda da eşitlik olması durumunda ise yaşı daha küçük olan aday tercih ediliyor.