27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları: EGM ile PA.edu.tr polislik mülakat sonuçları öğrenme ekranı!

SÖZLÜ MÜLAKATLARDA KAÇ ALINMASI GEREKİR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonunca sözlü mülakat sınavına tabi tutuluyor.

Sözlü mülakatlarda ise adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektiriliyor ve kartta çıkan konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre veriliyor. Ayrıca, komisyon üyeleri adaya konu ile ilgili sorular yöneltebiliyor.

Mülakat değerlendirmesinde ise adayın;

Kendisinden istenileni kavrama,

Konu hakkında bilgi düzeyi,

Özgüveni,

Beden dilini kullanma becerisi,

İfade etme yeteneği, olmak üzere beş farklı kritere göre değerlendiriliyor ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılıyor.

Bir adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir.