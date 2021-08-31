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    • Memurlar
    • 31.08.2021 11:00
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    • 31.08.2021 11:00
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    27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları: EGM ile PA.edu.tr polislik mülakat sonuçları öğrenme ekranı!

    27. dönem POMEM sözlü mülakatlarına katılan binlerce polis adayı sonuçların açıklanması hakkında EGM'den gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle gecikmeli yapılan mülakatlardan geçenler Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim aldıktan sonra görev yerlerine atanacak. İşte 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı ile EGM ile PA.edu.tr polislik mülakat sonuçları öğrenme ekranı!

    takvim.com.tr
    EGM ile PA.edu.tr polislik mülakat sonuçları öğrenme ekranı!

    Bu yıl 27. dönemde EGM ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 2.000 erkek, 500 kadın öğrenci alımı yapılacak. Toplamda 8 bin adayın asıl olarak alınacağı POMEM için başvurular 13- 27 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Pandemi nedeniyle tüm aşamaların gecikmeli yapılması mülakatların da Ağustos ayında yapılmasına neden oldu. 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlarına katılanlar sonuçların açıklanacağı PA.edu.tr ekranını sık sık ziyaret ediyor. Peki POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte EGM ile PA.edu.tr polislik mülakat sonuçları öğrenme ekranı...

    POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    POMEM mülakat sonuçları henüz açıklamadı. Geçen sene mülakat sonuçları Ağustos ayının son haftası açıklanmıştı. Bu yıl mülakatlar gecikmeli yapıldığından sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.

    27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden açıklananacak.

    EGM İLE POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

    Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

    POMEM SINAV SONUCUNDA PUANLAR NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

    POMEM sınav sonuçları belirlenirken birçok etken göz önünde bulunduruluyor ve adayların sonuçları buna göre şekilleniyor.

    Buna göre, adayın KPSS puanının yüzde25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50'sinin toplamıdır.

    Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde ise KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınıyor. Bunlarda da eşitlik olması durumunda ise yaşı daha küçük olan aday tercih ediliyor.

        SÖZLÜ MÜLAKATLARDA KAÇ ALINMASI GEREKİR?

        Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonunca sözlü mülakat sınavına tabi tutuluyor.

        Sözlü mülakatlarda ise adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektiriliyor ve kartta çıkan konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre veriliyor. Ayrıca, komisyon üyeleri adaya konu ile ilgili sorular yöneltebiliyor.

        Mülakat değerlendirmesinde ise adayın;

        Kendisinden istenileni kavrama,
        Konu hakkında bilgi düzeyi,
        Özgüveni,
        Beden dilini kullanma becerisi,
        İfade etme yeteneği, olmak üzere beş farklı kritere göre değerlendiriliyor ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılıyor.
        Bir adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir.
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        Haberler Memurlar 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları: EGM ile PA.edu.tr polislik mülakat sonuçları öğrenme ekranı!
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