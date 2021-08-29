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    • Memurlar
    • 29.08.2021 14:54
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    • 29.08.2021 14:54
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    Toros Üniversitesi 15 öğretim üyesi alıyor

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Toros Üniversitesi 15 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Toros Üniversitesi 15 öğretim üyesi alıyor

    Toros Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Toros Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı başvurusu için bilgiler
    BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
    - Başvuru dilekçesi,
    - Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
    - YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
    - Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
    - Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı
    - Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,
    - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
    - Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin eki olan puanlama tablosu (aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olarak gönderilecektir.)
    Link:https://www.toros.edu.tr/dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS-DD-051--Toros-universitesi- Akademik-Yukseltilme-ve-Atanma-olcutleri.pdf

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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