Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 27.08.2021 14:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.08.2021 14:02
    ABONE OL

    Ücretli öğretmenlik maaşları ders ücreti ne kadar? e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru sayfası 2021! Ücretli öğretmen maaş hesaplama!

    Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sorusu öğretmen adayları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ücretli öğretmenlik başvuruları hakkında son gelişmeler araştırılmaya başlandı. e-Devlet üzerinden alınan başvurular sonrasında MEB tarafından boş kontenjanlar değerlendirilmeye başlanacak. Bu kapsamda başvuruların ne zaman sona ereceği hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Ücretli öğretmen maaşları ne kadar? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ücretli öğretmenlik maaşları ve ders ücreti ne kadar 2021?

    Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman sona eriyor? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeni eğitim öğretim dönemine sayılı günler kala ücretli öğretmenlik başvuruları hakkında son durum merak edilen konular arasında yer aldı. Ücretli öğretmenlik kadrosunda görev almak isteyenler maaşlar ve başvurular hakkında araştırmalara başladı. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Ücretli öğretmen maaşları ne kadar? İşte tüm merak edilenler!

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

    2021-2022 eğitim öğretim dönemi için ücretli öğretmenlik başvuruları temmuz ayı itibarıyla alınmaya başladı. Henüz başvuru yapamayan adaylar başvuruların hangi tarihte biteceğini araştırıyor. Ancak konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Başvuru yapmak isteyen adaylar, bulundukları ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden başvuru sürecine ilişkin detaylara ulaşabilecek.

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    2021 ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Adaylar, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)

        2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

        3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını sağlık ocaklarından son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Raporu ile belgelendirmek.

        5. Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

        - Askerlikten muaf olmak,

        - Askerliğini yapmış olmak,

        - Askerliği tecil edilmiş olmak şart.

        6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğrenimininyurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

        7. Sabıka durumu ile ilgili Adliyeden veya (e-devletten) son altı aylık süre içinde alacağı Adli Sicil Kayıt belgesi ile belgelendirmek.

        8. 2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adayların müracaatları 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı içerisinde geçerlidir.

        9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

        10. Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilir ayrıca haklarında yasal işlem başlatılır.

        (KPSS sonuç belgesindeki puan ile sisteme girilen puanın birebir tutması gerekmektedir.)

        ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?;

        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

        UNVAN Ek Ders (%15) Ek Ders (%20)
        Öğretmen 21,13 TL 20,07 TL
        Sözleşmeli Öğretmen 18, 14 TL 17,23 TL
        Ücretli Öğretmen 21,38 TL 20,31 TL

        Hesaplamalar %15 vergili dilimine göredir.

        Hesaplamalarda ''gündüz'' ek ders hesaplanmıştır. Artırımlı, DYK, hafta sonu/gece ek ders tutarları farklı olacaktır.

        Kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin brüt ek ders tutarı aynıdır. Sözleşmeli öğretmenlere ödenen tutarın daha az olması %14 SGK kesintisi sebebiyledir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        F.Bahçe ve G.Saray’ın Avrupa’daki rakipleri
        Haberler Memurlar Ücretli öğretmenlik maaşları ders ücreti ne kadar? e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru sayfası 2021! Ücretli öğretmen maaş hesaplama!
            SON DAKİKA