En az 3.750 TL maaşla personel alımı! Başvuru koşulları açıklandı! MSB sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?

MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sadece erkek ve Türk vatandaşlık kimliği olanlar için MSB başvuru koşulları şu şekilde sıralanmaktadır. Adaylar ayrıca şu koşulları yerine getirmiş olmalıdır:

• En az ilkokul ve üzeri okuldan mezun olmak.

• Nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak; 1996 1 Ocak'tan sonra doğmak, askerlik görevini tamamlayan ve tamamlamayanlara göre bu yaş sınırı değişmektedir.