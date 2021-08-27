En az 3.750 TL maaşla personel alımı! Başvuru koşulları açıklandı! MSB sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?

MSB sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir? Milli Savunma Bakanlığı MSB sözleşmeli er ilanına yoğun başvurular sürüyor. Sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak isteyen vatandaşlarımız, alacakları maaşla birlikte bu görevlerini sürdürebiliyor. Sözleşmeli erlerin alacakları maaş görev yeri, eş, çocuk sayısı, medeni hali, görev süresi gibi etkenlere göre değişiklik gösteriyor. İşte; MSB sözleşmeli er başvuru şartları!
MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
MSB sözleşmeli er başvurusu yapacak adaylar msb.gov.tr/ adresi üzerinde personel temin bölümünü bularak devam etmelidir. Kimlik numarası veya e devlet şifresiyle giriş yapılması ardından form doldurulmalı ve istenen belgeler temin edilmelidir. Form bilgilerini eksiksiz doldurması gereken adaylar fiziksel açıdan da istenen koşulları yerine getirmelidir.
MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Sadece erkek ve Türk vatandaşlık kimliği olanlar için MSB başvuru koşulları şu şekilde sıralanmaktadır. Adaylar ayrıca şu koşulları yerine getirmiş olmalıdır:
• En az ilkokul ve üzeri okuldan mezun olmak.
• Nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak; 1996 1 Ocak'tan sonra doğmak, askerlik görevini tamamlayan ve tamamlamayanlara göre bu yaş sınırı değişmektedir.