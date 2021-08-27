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    • Memurlar
    • 27.08.2021 22:47
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    • 27.08.2021 22:47
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    En az 3.750 TL maaşla personel alımı! Başvuru koşulları açıklandı! MSB sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli er ilanı yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Sözleşmeli er olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar msb.gov.tr adresinden başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. 2021 yılındaki alımlarda geçerli olan MSB sözleşmeli er başvuru şartları hakkında merak edilen bilgileri sizler için derledik. Sözleşmeli er maaşları görev yapılan bölgeye, görev süresine, eş ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak taban maaşın 3.750 TL olduğunu belirtebiliriz.

    takvim.com.tr
    En az 3.750 TL maaşla personel alımı! Başvuru koşulları açıklandı! MSB sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?

    MSB sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir? Milli Savunma Bakanlığı MSB sözleşmeli er ilanına yoğun başvurular sürüyor. Sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak isteyen vatandaşlarımız, alacakları maaşla birlikte bu görevlerini sürdürebiliyor. Sözleşmeli erlerin alacakları maaş görev yeri, eş, çocuk sayısı, medeni hali, görev süresi gibi etkenlere göre değişiklik gösteriyor. İşte; MSB sözleşmeli er başvuru şartları!

    MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    MSB sözleşmeli er başvurusu yapacak adaylar msb.gov.tr/ adresi üzerinde personel temin bölümünü bularak devam etmelidir. Kimlik numarası veya e devlet şifresiyle giriş yapılması ardından form doldurulmalı ve istenen belgeler temin edilmelidir. Form bilgilerini eksiksiz doldurması gereken adaylar fiziksel açıdan da istenen koşulları yerine getirmelidir.

    MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Sadece erkek ve Türk vatandaşlık kimliği olanlar için MSB başvuru koşulları şu şekilde sıralanmaktadır. Adaylar ayrıca şu koşulları yerine getirmiş olmalıdır:

    • En az ilkokul ve üzeri okuldan mezun olmak.

    • Nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak; 1996 1 Ocak'tan sonra doğmak, askerlik görevini tamamlayan ve tamamlamayanlara göre bu yaş sınırı değişmektedir.

        • Kamu haklarından yoksun kalmamak.

        • Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ve askeri okullardan atılmamış olmak, neden fark etmeksizin kurumdan uzaklaştırılmamış olmak.

        • Geçmişte TSK'da belirli kadrolarda istihdam edilmemiş olmak.

        • Müracaatı askerlik görevini yaparken yapan adaylar Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almalıdır.

        • Anayasal düzen ve devlet güvenliğine karşı işlenmiş suçlara bağlı hüküm giymemiş olmak.

        • Yüz kızartıcı suçlar ve yasalarda belirtilen suç kategorilerinden birine bağlı olarak zan altında kalmamış olmak.

        • Amirlere ve kuruma isyan girişiminde bulunmamak.

        • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu 148'inci maddesinden hüküm giymemek.

        • Bir ay veya daha fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak.

        • Er başvurusu 2021 için boy ve kilo oranlarında gereken şartlara uyum sağlanmalıdır.
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        Haberler Memurlar En az 3.750 TL maaşla personel alımı! Başvuru koşulları açıklandı! MSB sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?
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