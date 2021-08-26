Özür grubu tayini çıkmayanlar ne yapacak? MEB mazeret tayini nedir? İl emrine atama nasıl olacak?

MEB MAZERET TAYİNİ NEDİR?

Öğretmenler sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme, aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme, can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirme, engellilik durumuna göre yer değiştirme ve 'diğer nedenlere bağlı yer değiştirme' yapabilir. Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde, öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.