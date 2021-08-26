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    • Memurlar
    • 26.08.2021 13:14
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    • 26.08.2021 13:15
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    Özür grubu tayini çıkmayanlar ne yapacak? MEB mazeret tayini nedir? İl emrine atama nasıl olacak?

    Öğretmenlik yaptıkları illerden farklı illere tayin olmak isteyenler 30 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında il dışı atamalarını yapmıştı. Başvuru sonuçlarını da 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son açıklamasında öğretmenlere mazeret yatini müjdesi verdi. Bu kapsamda Özür grubu tayini çıkmayanlar ne yapacak? MEB mazeret tayini nedir? İl emrine atama nasıl olacak? soruları gündeme geldi. İşte Bakan Özer'in konuya ilişkin açıklamaları...

    takvim.com.tr
    Özür grubu tayini çıkmayanlar ne yapacak?

    ''Özür grubu tayini çıkmayanlar ne yapacak? MEB mazeret tayini nedir? İl emrine atama nasıl olacak?'' sorularının yanıtları yoğıun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile özür grubu tayini çıkmayanlar için müjdeli haberi duyurdu. Özer, açıklamasında 2021 yaz tatili mazeret ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleştiremeyen öğretmenlere için atama hakkı tanındığını açıkladı. İşte detaylar...

    ÖZÜR GRUBU TAYİNİ ÇIKMAYANLAR NE YAPACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

    MEB MAZERET TAYİNİ NEDİR?

    Öğretmenler sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme, aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme, can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirme, engellilik durumuna göre yer değiştirme ve 'diğer nedenlere bağlı yer değiştirme' yapabilir. Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde, öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.

        İL EMRİNE ATAMA NEDİR?

        İl emri öğretmenin hizmet puanı yetersizliğinden veya başvuruda bulunduğu yerde az kontenjan açılmasından dolayı özür grubuna bağlı olarak gitmek istediği yere gidememesi sonucu o ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atanması demektir. İl emrine atanan öğretmenin okulu yoktur. O öğretmen İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindedir.
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