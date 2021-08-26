''Özür grubu tayini çıkmayanlar ne yapacak? MEB mazeret tayini nedir? İl emrine atama nasıl olacak?'' sorularının yanıtları yoğıun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile özür grubu tayini çıkmayanlar için müjdeli haberi duyurdu. Özer, açıklamasında 2021 yaz tatili mazeret ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleştiremeyen öğretmenlere için atama hakkı tanındığını açıkladı. İşte detaylar...
ÖZÜR GRUBU TAYİNİ ÇIKMAYANLAR NE YAPACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.
MEB MAZERET TAYİNİ NEDİR?
Öğretmenler sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme, aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme, can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirme, engellilik durumuna göre yer değiştirme ve 'diğer nedenlere bağlı yer değiştirme' yapabilir. Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde, öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.