Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmen atama takviminin güncellendiğini duyurdu. Yeni takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Tercih listesini hazırlayan öğretmenlerin en çok merak ettiği konu ise tercih listesinde oynama yapıp yapamacakları oldu. Peki MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri değiştirilir mi? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama yerleri belli oldu mu?
MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLİR Mİ?
Öğretmenler atama tercihlerinie 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında değiştirebilmektedir.
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Atama yerleri listesi kapsamında iller ve okullar için MEB'den açıklama bekleniyor. Atama yerlerinin 27 Ağustos 2021 Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.
4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
6. Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; Not 6 : Bu durumda olan adayların sözlü sınava katılma yönündeki taleplerine ilişkin dilekçeler ile belgeleri il millî eğitim müdürlüklerince aynı gün DYS ortamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. personel.meb.gov.tr Sayfa 9 bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.
8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.