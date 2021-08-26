KPSS'den sadece 55 puan almış olmak yetiyor! 125 itfaiye eri alımı için başvurular ne zaman başlayacak? Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvuru şartları neler?

ANTALYA BELEDİYESİ 125 İTFAİYE ERİ ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İtfaiye eri alımı için yayımlanan başvuru kılavuzunda şartlar şöyle belirtildi;

GENEL ŞARTLAR

● Türk Vatandaşı olmak,

● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış

olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm

olmamak,

● Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik

çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli

bulunmamak,

● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

ÖZEL ŞARTLAR

● İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından

(KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS

puanını almış olmak,

● Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en

az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla

olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın

yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce

yapılacaktır.

● Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla

itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

● İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı

Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine

sahip olmak

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