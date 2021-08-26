KPSS'den sadece 55 puan almış olmak yetiyor! 125 itfaiye eri alımı için başvurular ne zaman başlayacak? Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvuru şartları neler?

Antalya Büyükşehir Belediyesi yayımladığı ilanda bünyesine erkek kadın adaylar arasından tam 125 itfaiye eri istihdam edeceklerini duyurdu. Başvuru için Kamu Personel Seçme Sınavı'dan (KPSS) en az 55 puan almış olmak yeterli. Başvurular tamamlandıktan sonra sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak. Başvurular hakkında tüm detaylar kılavuzda belirtildi. Peki Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvuru şartları neler? 125 itfaiye eri alımı için başvurular ne zaman başlayacak?
ANTALYA BELEDİYESİ 125 İTFAİYE ERİ ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İtfaiye eri alımı için yayımlanan başvuru kılavuzunda şartlar şöyle belirtildi;
GENEL ŞARTLAR
● Türk Vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
● Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik
çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,
ÖZEL ŞARTLAR
● İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS
puanını almış olmak,
● Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en
az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla
olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın
yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce
yapılacaktır.
● Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
● İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Sınava girmek isteyen adaylar www.antalya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyemelidir;
● Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
● Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
● Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
● KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
● Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
● Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
● 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)