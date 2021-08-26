Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 26.08.2021 12:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.08.2021 12:51
    ABONE OL

    KPSS'den sadece 55 puan almış olmak yetiyor! 125 itfaiye eri alımı için başvurular ne zaman başlayacak? Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvuru şartları neler?

    Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesine ayda 5120 TL maaşla çalıştırılacak yeni itfaiye erleri alınacak. Toplam 125 kamu personeli alımı için başvuru detayları belli oldu. Belediyede yüksek maaşla çalışmak isteyen yüzlerce kişi Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvuru şartları neler? 125 itfaiye eri alımı için başvurular ne zaman ve nasıl yapılır? şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Başvurular için KPSS'den sadece 55 puan almış olmak yetiyor. İşte Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alım ilanı...

    takvim.com.tr
    Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvuru şartları neler?

    Antalya Büyükşehir Belediyesi yayımladığı ilanda bünyesine erkek kadın adaylar arasından tam 125 itfaiye eri istihdam edeceklerini duyurdu. Başvuru için Kamu Personel Seçme Sınavı'dan (KPSS) en az 55 puan almış olmak yeterli. Başvurular tamamlandıktan sonra sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak. Başvurular hakkında tüm detaylar kılavuzda belirtildi. Peki Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvuru şartları neler? 125 itfaiye eri alımı için başvurular ne zaman başlayacak?

    ANTALYA BELEDİYESİ 125 İTFAİYE ERİ ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    İtfaiye eri alımı için yayımlanan başvuru kılavuzunda şartlar şöyle belirtildi;

    GENEL ŞARTLAR

    ● Türk Vatandaşı olmak,
    ● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
    ● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
    işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
    olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
    karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
    kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
    kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
    olmamak,
    ● Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik
    çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
    yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
    ● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
    bulunmamak,
    ● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

    ÖZEL ŞARTLAR

    ● İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını
    taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından
    (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS
    puanını almış olmak,
    ● Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en
    az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla
    olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın
    yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce
    yapılacaktır.
    ● Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
    itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
    ● İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı
    Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine
    sahip olmak

    BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

    Sınava girmek isteyen adaylar www.antalya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyemelidir;
    ● Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
    ● Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
    kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
    ● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
    edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
    ● Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
    belediyemizce tasdik edilebilir),
    ● KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
    ● Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
    ● Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
    ● 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

        İTFAİYE ERİ ALIMI İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

        Başvurular 4 Ekim 2021 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak. Son başvurular 8 Ekim 2021 tarihinde alınacaktır. Adaylar yukarıda sayılan
        belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Helsinki - Fenerbahçe maçı 11’leri belli oldu
        Haberler Memurlar KPSS'den sadece 55 puan almış olmak yetiyor! 125 itfaiye eri alımı için başvurular ne zaman başlayacak? Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvuru şartları neler?
            SON DAKİKA