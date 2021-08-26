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    • Memurlar
    • 26.08.2021 14:01
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    • 26.08.2021 14:01
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    Atılım Üniversitesi 45 öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni ilanlar arasında Atılım Üniversitesi'nin 45 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    Atılım Üniversitesi 45 öğretim üyesi alımı yapacak

    Atılım Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 45 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de duyuruldu.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler
    Aranılan Nitelikler:
    1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
    2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

    İlanla ilgili diğer detaylar için tıklayın

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