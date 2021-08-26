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    • Memurlar
    • 26.08.2021 13:12
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    • 26.08.2021 13:12
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    Antalya Büyükşehir Belediyesine 125 itfaiye alımı yapılacak

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına eklenen yeni ilanlar büyük ilgi çekiyor. Güncel ilanlar arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 125 itfaiye eri alım ilanı da yer aldı.

    Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye alımı yapacak

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 125 itfaiye eri alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak itfaiye erlerinin kadın ve erkek karışık olarak alınacağı duyuruldu.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı itfaiye eri alım ilanı başvurusu için bilgiler:

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
    İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

    Türk Vatandaşı olmak,

    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağma gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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