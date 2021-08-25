TYP alımı yapılacak kadrolar! İŞKUR TYP ile en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları nedir? TYP numarası nasıl alınır?

TYP'nin açılımı Toplum Yararına Programlar'dır. Genel olarak bakanlıklara bağlı kurumların temizlik, tadilat işlemlerini yapacak işçi ve personel alımları için gerekli olan typ numarası İŞKUR ilanlarına aittir. Bu anlamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) doğrultusundan yapılan Toplum Yararına Programları (TYP) alımları sürat kazanmaya başladı. Genellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı doğrultusundan okulların başlama tarihi 6 Eylül 2021 olarak duyurulması ile eş güdümlü yakın vakitte İŞKUR doğrultusundan daha çok ilanın açılması bekleniyor. İşte yeni yayınlanan ve devam eden 2021 TYP alımları ve İŞKUR müracaat ekranı
TYP Alımı Yapılacak Kadrolar
TYP Alımı Yapılacak Kadrolar