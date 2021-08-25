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    • Memurlar
    • 26.08.2021 08:44
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    • 26.08.2021 08:44
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    TYP alımı yapılacak kadrolar! İŞKUR TYP ile en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları nedir? TYP numarası nasıl alınır?

    En az ilkokul mezunu Toplum Yararına Programları (TYP) alım ilanları İŞKUR üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Okulların açılacağı tarihin duyurulması ile eş güdümlü yeni ilanlar yayınlamaya başlayan Türkiye İş Kurumu'nun, önümüzdeki süreçte alımlara sürat vermesi bekleniyor. İşte alım yapılacak TYP kadroları... TYP Numarası ilana başvurulmasının ardından sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir. TYP numarası almak için sadece online işlemlerden ilgili alanlara yapılan meslek grubuna başvurulması yeterlidir. TYP numarası alımında önemli olan husus numarayı kaydetmek ve başvuru sahibinin meslek grubuna ait alana başvuru yapmasıdır.

    takvim.com.tr
    İŞKUR TYP ile en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları nedir?

    TYP'nin açılımı Toplum Yararına Programlar'dır. Genel olarak bakanlıklara bağlı kurumların temizlik, tadilat işlemlerini yapacak işçi ve personel alımları için gerekli olan typ numarası İŞKUR ilanlarına aittir. Bu anlamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) doğrultusundan yapılan Toplum Yararına Programları (TYP) alımları sürat kazanmaya başladı. Genellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı doğrultusundan okulların başlama tarihi 6 Eylül 2021 olarak duyurulması ile eş güdümlü yakın vakitte İŞKUR doğrultusundan daha çok ilanın açılması bekleniyor. İşte yeni yayınlanan ve devam eden 2021 TYP alımları ve İŞKUR müracaat ekranı

    TYP Alımı Yapılacak Kadrolar

    TYP Alımı Yapılacak Kadrolar

        Başvuru Şartları Neler?

        Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

        18 yaşını tamamlamış olmak,

        Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

        Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

        Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

        TYP Nedir?

        İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

        Hangi Alanlarda TYP Alımı Yapılıyor?

        Çevre temizliği

        Kamusal altyapının yenilenmesi

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

        Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

        Ağaçlandırma

        Park düzenlemeleri

        Vadi ve dere ıslahı

        Erozyon engelleme çalışmaları

        İŞKUR TYP Çalışma Saatleri

        TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

        Kimler TYP'den Yararlanamaz?

        İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.

        Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

        Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

        Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.

        Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.

            İŞKUR'a Nasıl Kayıt Yaptırılır?

            İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.

            TYP BAŞVURU EKRANI

            TYP NUMARASI NASIL ALINIR?

            TYP'nin açılımı Toplum Yararına Programlar'dır. Genel olarak bakanlıklara bağlı kurumların temizlik, tadilat işlemlerini yapacak işçi ve personel alımları için gerekli olan typ numarası İŞKUR ilanlarına aittir.

            İŞKUR TYP numarası Ne İşe Yarar?

            İŞKUR TYP Numarası başvurulan ilana ait olan numaradır. Bu numara o ilan için geçerlidir. Herhangi bir TYP inanına başvurulması durumunda yine verilen bu numara ile başvuru sonuçları takip edilebilmektedir. Başvuru sahibine verilen numara ile TYP başvuru sonuçları sorgulanabilir.

            TYP Numarası Nasıl Alınır?

            TYP Numarası ilana başvurulmasının ardından sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir. TYP numarası almak için sadece online işlemlerden ilgili alanlara yapılan meslek grubuna başvurulması yeterlidir. TYP numarası alımında önemli olan husus numarayı kaydetmek ve başvuru sahibinin meslek grubuna ait alana başvuru yapmasıdır. https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx linkinden giriş yapılarak bilgilerin eksiksiz doldurulmasının ardından TYP numarası ile sorgulama yapılabilir.
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            Haberler Memurlar TYP alımı yapılacak kadrolar! İŞKUR TYP ile en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları nedir? TYP numarası nasıl alınır?
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